Экс-советник президента РФ: Сдача Украины Путину — лишь еще одна трагическая страница в списке предательств Байдена

Несмотря на то, что в Америке существует серьезное давление на президента со стороны Конгресса и общественности, Джо Байден, по словам Илларионова, не хочет помогать Украине. По мнению бывшего советника Путина, шанс на то, что США будет по-настоящему помогать Украине появится только когда Байден уйдет и его заменит кто-то другой.

Экономист отмечает, что нынешний президент США предпочитает иметь ”особые отношения” с Путиным. Даже сейчас, когда идет война, Байден делает исключение для Путина и ведет с ним переговоры для того, чтобы дать Ирану возможность получить ядерное оружие. По словам Илларионова, эта сделка будет объявлена в течение ближайших дней, она уже согласована.

Об ”особых отношениях” Путина с Трампом говорили много, но реальных подтверждений этому так и не было представлено. С Джо Байденом ситуация совсем другая.

Илларионов рассказывает, что еще в 1978 году Байден, будучи молодым сенатором США, приехал в Москву и встречался с руководителями ЦК КПСС. Эти материалы имеются в архиве Владимира Буковского, на русском и английском языке. В результате визита молодой сенатор сдал советских диссидентов коммунистическому режиму. Кроме того, Байден успел сдать еще и южных вьетнамцев, которые бежали от коммунистов в 1975 году. Потом он сдал курдов Асаду, потом саудовцев хуситам, сейчас он сдает израильтян Ирану, а проамериканских афганцев Талибану. ”На этом фоне сдача Украины Путину — лишь еще одна трагическая страница в списке предательств Байдена”, — утверждает экономист.