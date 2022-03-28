КАРТА | Войскам Украины удалось вернуть контроль над территориями на востоке Киева, под Харьковом и на подходе к Херсону
Украинские войска на многих направлениях перешли в контрнаступление. Так, им удалось вернуть контроль над территориями на востоке Киева, под Харьковом и на юге, у Херсона, который до сих пор захвачен войсками РФ. Идут серьезные бои за Изюм. Мариуполь по-прежнему окружен и частично под контролем российских военных, которые за последние дни не смогли существенно продвинуться.
Оперативная сводка разведывательного центра Сил обороны о боевых действиях на Украине
В прошедшие выходные официальные представители Российской Федерации (РФ) начали говорить о практически полном выполнении первоначальных целей военной кампании и закреплении достигнутых успехов. В первую очередь данная риторика обусловлена необходимостью формирования положительного информационного фона в преддверии 9-го мая. Вероятнее всего, по той же причине стали появляться сообщения о захвате некоторых населенных пунктов Украины, которые, на самом деле, остаются под контролем украинских властей. Данные сведения преимущественно распространяются в социальных сетях.
Предположительно, захват Киева с повестки дня не снимался, однако на данный момент ударная группировка российских войск не располагает необходимыми ресурсами для достижения этой политической цели и продолжает реорганизацию. Кроме того, мягкий грунт затрудняет передвижение войск вне дорог, такая ситуация, предположительно, будет сохраняться на протяжении нескольких недель.
Заявление властей так называемой Луганской Народной Республики о желании провести референдум на тему присоединения Луганской области к РФ, скорее всего, является попыткой усиления политического давления на власти Украины.
Киевское направление (Север)
Северо-восточнее Киева вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) были вынуждены перейти к обороне. Украинские подразделения производили небольшие контратаки. Также была активная артиллерия обоих сторон.
Черниговско-киевское направление (Северо-Восток)
ВС РФ удерживают некоторые важные населенные пункты в Черниговской области, также они блокируют областной центр и город Славутич. На востоке от Киева в районе поселка Рудницкое российские войска понесли потери и отступили.
Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают оказывать давление на ВС РФ восточнее Киева. В течение выходных участились атаки российских войск на Чернигов.
Харьковское направление (Восток)
Изюм остается в окружении российских войск, ВС РФ пытаются вести наступление в районе поселков Топольское и Сухая Каменка. Коммуникации юго-западнее Харькова остаются под контролем украинской стороны, однако они обстреливаются российской артиллерией.
Рубеж Донецк-Луганск
В Мариуполе продолжаются городские бои. Скорее всего, пожар в порту Бердянска, где в том числе складировались боеприпасы, окажет влияние на снабжение подразделений, участвующих в штурме Мариуполя.
В районе Авдеевки российские войска попытались занять поселок Верхноторецкое.
Крымское направление (Юг)
Регулярные войска и бойцы украинского сопротивления сохраняют высокую активность в районе Херсона. В Запорожской области украинские войска предпринимают серьезные попытки продвижения в сторону Гуляйполя — важного узла дорог, обеспечивающего движение в северном, южном, восточном и западном направлениях. Вдобавок к этому, рядом с городом пролегает железная дорога, которая позволяет двигаться как на юг, так и на север.
Украинские войска концентрируются в районе Николаева. Херсонский аэропорт остается под контролем ВС РФ, войска укрепляют оборону.