Тренер НХЛ посочувствовал Малкину из-за ситуации на Украине

Все в "Питтсбург Пингвинз" переживают за российского нападающего Евгения Малкина, который оказался в трудной ситуации после начала спецоперации на Украине, заявил главный тренер команды Майк Салливан, которого цитирует Pittsburgh Hockey Now.

Малкин не общался с прессой после начала спецоперации на Украине. Ранее генеральный менеджер "Вашингтона" Брайан Маклеллан заявлял, что на Александра Овечкина и других российских игроков в НХЛ оказывается "невероятное давление".

"У нас был откровенный разговор с Джино по этому поводу. Он знает, что его полностью поддерживает семья "Питтсбург Пингвинз" и мы все переживаем за него. Я не могу себе представить, как справиться с тем, через что он проходит сейчас", — сказал Салливан.

"Его семья живет в России, в действительно сложных обстоятельствах не по его вине. Я думаю, что многое из этого отражается на спорте. Мы знаем, как ему нравится играть и как он любит свою семью, так что, безусловно, мы беспокоимся о нем", — добавил тренер.