Сборная Канады пробилась на чемпионат мира по футболу впервые за 36 лет

Канада обыграла сборную Ямайки и впервые за 36 лет вышла на чемпионат мира.

Матч в Торонто закончился со счетом 4:0. Голы забили Кайл Ларин, Тажон Бушанан, Дэвид Хойлетт, еще один мяч в свои ворота срезал Эдриан Мариаппа.

"Я так рад, что мы не победили в Коста-Рике (в предыдущем туре канадцы проиграли 0:1). Это должно было произойти именно так. Я знаю, почему футбольные боги не позволили нам забить, они оставили это на сегодня. Мы квалифицировались на чемпионат мира, эта страна по праву считается футбольной", — сказал главный тренер сборной Канады Джон Хердман.

Сборная Канады сыграют на чемпионате мира второй раз в истории, до этого они участвовали на турнире 1986 года, который проходил в Мексике. Тогда канадцы заняли последнее место в группе С, не сумев забить ни одного мяча, а первой в квартете стала сборная СССР, которая потом в дополнительное время уступила бельгийцам в 1/8 финала (3:4). Чемпионами мира в 1986 году стали аргентинцы.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.