9 мая в Эстонии должен пройти спокойно

С одной стороны, это вроде бы день памяти жертв войны, но с другой глава России Владимир Путин бросил его на службу военной пропаганды. Таким образом, Эстонское государство, которое в последние годы очень толерантно и с пониманием относилось к празднующим 9 Мая, должно на этот раз заблаговременно установить четкие и конкретные границы.

Можно понять, что русскоязычные люди захотят почтить память своих близких, погибших во Второй мировой войне. Однако невозможно понять или терпеливо отнестись к использованию георгиевских лент, символа Z и других знаков, указывающих на оправдание захватнической войны в Украине. И, конечно же, совсем неуместно проводить марш т.н. бессмертного полка, поскольку эта практика, зародившаяся в Сибири в 2012 году, сейчас перехвачена кремлевскими пропагандистами. От изначальной идеи отдать дань памяти погибшим близким сейчас мало что осталось. Другие организованные собрания и митинги также неуместны, пока Россия ведет в Украине войну и 9 мая стоит на службе путинской идеологии.

Эстонское государство должно заблаговременно разъяснить в русскоязычных СМИ, а также в русскоязычных школах и на предприятиях, почему георгиевская лента и символ Z сейчас находятся в том же статусе, что и нацистская символика. Бороться с такими символами непросто, потому что до сих пор находятся ”комбинаторы”, которые с их помощью пытаются показать свое упрямство или дух протеста. Однако, вне всякого сомнения, их использование можно ограничить гораздо больше, чем раньше. Пусть георгиевская лента станет таким же табу, как свастика.

С началом захватнической войны со стороны России полиции стало легче аргументировать своим оппонентам осуждение путинской военной символики. Есть надежда, что соблюдение порядка сторонниками ”русского мира” вскоре обеспечит и подготавливаемое Министерством юстиции постановление, которое будет регулировать публичное использование враждебной символики.

2020 год показал, что 9 мая можно отметить тихо и скромно: к бронзовому солдату пришло в восемь раз меньше людей, чем в 2019 году. В 2020-м воздух был пропитан страхом перед коронавирусом, а сейчас он грозит быть пропитанным политической напряженностью и провокациями. Строгие регуляции празднования 9 мая в этом году полностью оправданы. Это вопрос гражданского мира и самоутверждения Эстонского государства.