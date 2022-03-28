Беременность и ВИЧ: мама может позаботиться как о себе, так и о своем ребенке
- Что должна учитывать ВИЧ-позитивная женщина, если она хочет забеременеть?
- Самое важное, чтобы женщина знала о своем статусе. Или если планируется беременность, оба родители могли бы сделать тест на ВИЧ и другие заболевания, передающиеся половым путем. Если женщина уже знает, что она ВИЧ-позитивна, то обязательно следует начинать и продолжать лечение. Лечение эффективно, и врачи могут в этом убедиться при помощи специального анализа крови.
- Насколько велика вероятность рождения здорового ребенка, если один или оба родителя болеют ВИЧ? Как обеспечивается, чтобы ВИЧ не передался от матери ребенку?
- Если мать ВИЧ-позитивна и регулярно принимает прописанные ей таблетки, то у нее будет здоровый ребенок. Если отец ВИЧ-положительный, а мать ВИЧ-отрицательная, отцу следует принимать таблетки и поддерживать свою вирусную нагрузку ниже границы определения. Если говорить о сексе во время беременности, то я рекомендую такой паре обязательно использовать презерватив, потому что поди знай, может быть, отец в какой-то день забудет принять таблетки или случится что-то еще — например, у отца снизится чувствительность к лекарству. В русском языке есть такая пословица ”Береженого Бог бережет” — Бог защищает того человека, который и сам себя защищает. Самый большой риск заразиться у детей, чьи мамы заразились во время беременности, поэтому во время беременности занимаясь сексом с презервативом, защищают и своего ребенка.
- Может ли ВИЧ влиять на сохранение или течение беременности?
- Если вирус под контролем, то есть беременная женщина правильно принимает лекарства, то точно нет. Все современные лекарства от ВИЧ подходят для использования и во время беременности. Важно чтобы лечение было постоянным, без перерывов. Именно лечение матери во время беременности защищает ребенка от заражения ВИЧ!
- Какие услуги Linda Kliinik предлагает женщинам, у которых диагностирован ВИЧ?
- Необходимости в каких-либо особых услугах именно для беременных или матерей маленьких детей нет. Как и все другие наши клиенты, они также получают у нас лечение, сдают анализы и приходят на консультации к врачу. Наш бонус в том, что все это можно сделать в часы работы клиники гибко, в удобное для вас время. Помощь и лечение бесплатно, быстро и конфиденциально.
- Часто ли вы в своей работе все еще сталкиваетесь с отношением, что беременность и ВИЧ несовместимы?
- Действительно, 20 лет назад такое мнение преобладало. Я работаю в сфере ВИЧ уже 15 лет и могу сказать, что за это время среди медиков и ВИЧ-позитивных людей такого мнения, к счастью, больше нет. ВИЧ-позитивная женщина может быть совершенно безопасна для своего партнера и иметь здоровых детей, работать, учиться, заниматься спортом, как и любой другой человек.
- Что может сделать современная медицина, если у новорожденного все же есть ВИЧ?
- Если действительно случается, что ребенок рождается ВИЧ-позитивным, то сразу после того, как это будет выявлено, он начнет получать лечение от вируса. Обычно этот диагноз ставится практически сразу после рождения — когда делается первый анализ. Очень редко случается так, что первый анализ ВИЧ-отрицательный, а более поздний — положительный. Ребенка, родившегося у ВИЧ-позитивной матери, в течение первого года жизни проверяют достаточно часто. Особое внимание уделяется тем детям, чьи матери во время беременности не особенно тщательно относились к лечению. Большую помощь в этом оказывают социальные работники.
- Что обязательно должны знать ВИЧ-позитивные новоиспеченные мама или папа? Каковы основные пути, по которым ребенку может передаться ВИЧ?
- Самое важное то, что регулярная АРВ-терапия защитит их ребенка от вируса. ВИЧ может атаковать ребенка в утробе матери, поскольку у матери и ребенка на двоих практически одна кровь. Конечно, у ребенка есть различные защитные механизмы, и все же. Другая возможность получить вирус — во время естественных вагинальных родов, если мать не принимала лекарства должным образом. А также с грудным молоком, поэтому ВИЧ-позитивным матерям нельзя кормить своего ребенка грудью. Когда дети вырастают, их ВИЧ-позитивные родители должны быть очень осторожными, например, со своими бритвенными принадлежностями. Ребенка нужно научить, что средства личной гигиены в семье всегда личные! Следует избегать контакта с кровью ВИЧ-положительного человека.
Linda Kliinik
Линда, 4, Нарва (6-й этаж)
Бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ и презервативы. Анализы крови с понедельника по среду, прием врача по четвергам.
Часы работы:
Пн–Ср 9–17
Чт 9–17 (по договоренности до 19)
Пт 9–15
Для посещения необходима предварительная регистрация (по телефонам 356 9712, 5885 9835 или info@lindakliinik.ee)
Linda Kliinik является частью международного фонда AIDS Healthcare Foundation — крупнейшей международной организацией, занимающейся вопросами ВИЧ/СПИДа.