Беременность и ВИЧ: мама может позаботиться как о себе, так и о своем ребенке

- Что должна учитывать ВИЧ-позитивная женщина, если она хочет забеременеть?

- Самое важное, чтобы женщина знала о своем статусе. Или если планируется беременность, оба родители могли бы сделать тест на ВИЧ и другие заболевания, передающиеся половым путем. Если женщина уже знает, что она ВИЧ-позитивна, то обязательно следует начинать и продолжать лечение. Лечение эффективно, и врачи могут в этом убедиться при помощи специального анализа крови.

- Насколько велика вероятность рождения здорового ребенка, если один или оба родителя болеют ВИЧ? Как обеспечивается, чтобы ВИЧ не передался от матери ребенку?

- Если мать ВИЧ-позитивна и регулярно принимает прописанные ей таблетки, то у нее будет здоровый ребенок. Если отец ВИЧ-положительный, а мать ВИЧ-отрицательная, отцу следует принимать таблетки и поддерживать свою вирусную нагрузку ниже границы определения. Если говорить о сексе во время беременности, то я рекомендую такой паре обязательно использовать презерватив, потому что поди знай, может быть, отец в какой-то день забудет принять таблетки или случится что-то еще — например, у отца снизится чувствительность к лекарству. В русском языке есть такая пословица ”Береженого Бог бережет” — Бог защищает того человека, который и сам себя защищает. Самый большой риск заразиться у детей, чьи мамы заразились во время беременности, поэтому во время беременности занимаясь сексом с презервативом, защищают и своего ребенка.

- Может ли ВИЧ влиять на сохранение или течение беременности?

- Если вирус под контролем, то есть беременная женщина правильно принимает лекарства, то точно нет. Все современные лекарства от ВИЧ подходят для использования и во время беременности. Важно чтобы лечение было постоянным, без перерывов. Именно лечение матери во время беременности защищает ребенка от заражения ВИЧ!

- Какие услуги Linda Kliinik предлагает женщинам, у которых диагностирован ВИЧ?