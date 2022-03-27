Министр обороны Великобритании сообщил о поставках в Украину зенитно-ракетных комплексов

”Чем больше у вас совершенствуются системы вооружений, тем больше обучения вам требуется, чтобы их использовать, вот почему основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы помочь украинцам обновить или найти российское или советское оборудование, которое уже имеется в их инвентаре. Предоставление британских танков на самом деле не сработает”, — заявил он.

При этом Уоллес сообщил, что британские переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak готовы к развертыванию на Украине, ряд представителей украинских войск уже прошли обучение, чтобы их использовать, передает РБК.

В середине недели власти Великобритании сообщили, что Лондон передаст Украине £25 млн и 6 тыс. ракет на военные нужды. Как заявил премьер-министр Борис Джонсон, речь идет о противотанковых и фугасных ракетах.

Всего Лондон направил Киеву более 4 тыс. противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW. В январе Великобритания перебросила на Украину около 2 тыс. единиц противотанкового оружия и отправила туда 30 бойцов Армейской бригады специальных операций, которые, по данным телеканала Sky News, должны были научить украинских военных его использовать.

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