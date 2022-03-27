27.03.2022, 17:36
Валерий Корб покинул пост председателя Кохтла-Ярвеского отделения Центристской партии
ФОТО: ЦП
В субботу в Кохтла-Ярве прошла годовая конференция Кохтла-Ярвеского отделения Центристской партии, где был избран новый председатель отделения.
Председателем Кохтла-Ярвеского отделения была выбрана Иветта Линнард-Саккарт, сообщила пресс-служба партии.
Заместителями стали Валерий Корб (много лет руководивший отделением) и Ольга Головачева.
В правление были избраны: Арне Берендсон, Артур Комиссаров, Ольга Курдовская, Валентина Кутузова, Людмила Латт, Валерий Корб, Ольга Головачева, Сергей Лопин, Елена Шаронберг и Светлана Скоробогатова.