27.03.2022, 14:43
Тарасова назвала ненастоящей победу японской фигуристки на чемпионате мира во Франции
ФОТО: Studio AJ/MPP/SIPA
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на победу японской фигуристки Каори Сакамото на чемпионате мира-2022 во французском Монпелье. По сумме короткой и произвольной программ спортсменка набрала 236,09 балла.
”Они лучшие среди своих. И да, можно сказать, что это ненастоящая победа без наших девочек”, — приводит слова Тарасовой ”СЭ”.
На втором месте расположилась представительница Бельгии Луну Хендрикс, заработавшая 217,70 балла. Тройку лучших замкнула Алиса Лью (211,19) из США.
Напомним, что сборная России не принимает участие в мировом первенстве из-за запрета ISU.