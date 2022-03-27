Глава ГУР: Путин рассматривает "корейский" сценарий для Украины
Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, бригадный генерал Кирилл Буданов считает, что Владимир Путин может попытаться навязать Украине "корейский" сценарий. Об этом пишет Униан со ссылкой на пресс-службу ГУР Минобороны.
"После неудач под Киевом и невозможности свергнуть центральную власть Украины, Путин уже меняет главные оперативные направления — это юг и восток. Есть основания полагать, что он рассматривает "корейский" сценарий для Украины. То есть попытается навязать линию распределения между неоккупированными и оккупированными регионами нашей страны. Фактически это попытка создать в Украине Северную и Южную Кореи. Ведь проглотить все государство он точно не в силе", — заявил Буданов.
Он убежден, что для российского режима до сих пор актуальным остается вопрос установления сухопутного коридора в оккупированный Крым. Но для реализации этого плана есть главная проблема — несокрушимый Мариуполь.
Также глава разведки Украины добавил, что оккупанты попытаются сколотить оккупированные территории в единое квазигосударственное образование.
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