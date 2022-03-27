Глава ГУР: Путин рассматривает "корейский" сценарий для Украины

"После неудач под Киевом и невозможности свергнуть центральную власть Украины, Путин уже меняет главные оперативные направления — это юг и восток. Есть основания полагать, что он рассматривает "корейский" сценарий для Украины. То есть попытается навязать линию распределения между неоккупированными и оккупированными регионами нашей страны. Фактически это попытка создать в Украине Северную и Южную Кореи. Ведь проглотить все государство он точно не в силе", — заявил Буданов.

Он убежден, что для российского режима до сих пор актуальным остается вопрос установления сухопутного коридора в оккупированный Крым. Но для реализации этого плана есть главная проблема — несокрушимый Мариуполь.

Также глава разведки Украины добавил, что оккупанты попытаются сколотить оккупированные территории в единое квазигосударственное образование.

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