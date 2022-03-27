За рубежом
27.03.2022, 12:32

Финляндия приостанавливает грузовое железнодорожное сообщение с Россией

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Foto: Andres Putting

Финская государственная железнодорожная компания VR приостанавливает грузовое железнодорожное сообщение с Россией из-за антироссийских санкций, передает служба новостей YLE.

Согласно пресс-релизу VR Transpoint, компания в воскресенье в полдень прекращает движение товарных составов в сторону России и перестанет принимать грузовые поезда из России.

Все находящиеся в Финляндии товарные вагоны будут, однако, возвращены в Россию.

Ранее сообщалось, что движение скоростного поезда ”‎Аллегро”, курсирующего между Хельсинки и Санк-Петербургом, прекращается с понедельника, 28 марта.

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