Финляндия приостанавливает грузовое железнодорожное сообщение с Россией

Согласно пресс-релизу VR Transpoint, компания в воскресенье в полдень прекращает движение товарных составов в сторону России и перестанет принимать грузовые поезда из России.

Все находящиеся в Финляндии товарные вагоны будут, однако, возвращены в Россию.

Ранее сообщалось, что движение скоростного поезда ”‎Аллегро”, курсирующего между Хельсинки и Санк-Петербургом, прекращается с понедельника, 28 марта.

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