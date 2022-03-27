В Ласнамяэ возобновляется серия утренних бесплатных киносеансов

”Недавно мы возобновили серию киносеансов для пожилых жителей Ласнамяэ, что вызвало большой интерес. На протяжении всей весны мы будем предлагать фильмы в разных жанрах, в программе найдется кино на любой вкус. Киносеансы бесплатны, но рекомендую все же заранее зарегистрироваться”, — сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Кинопрограмма продолжится 29 марта в 11 часов показом романтической драмы ”Болото” (реж. Эрго Кулд, Эстония, 2022). Все фильмы идут с эстонскими и русскими субтитрами.

Киносеансы проходят в кинотеатре Apollo на втором этаже торгового центра Ülemiste Keskus (Суур-Сыямяэ, 4), куда из других частей Ласнамяэ можно удобно добраться на автобусах номер 7, 49 и 65. Начиная с прошлой недели проверки COVID-сертификатов больше не проводится, но в помещениях по-прежнему следует носить маску. Просим прийти на место за 15 минут до начала показа.

Для бесплатного просмотра фильма необходима предварительная регистрация по телефону 645 7702 или по электронной почте lasnamae@tallinnlv.ee.