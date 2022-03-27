Глава британского МИД назвала условия снятия санкций с России

"Эти санкции могут быть сняты только при условии полного прекращения огня и вывода войск, а также обязательств о том, что не будет дальнейшей агрессии", — заявила она.

Если агрессия возобновится, санкции тут же вернутся.

"Это реальный рычаг, который будет использоваться", — добавила Трасс.

Как пишет DW, Лиз Трасс намерена оказать большее давление на Россию и президента Владимира Путина, чтобы заставить РФ сесть за стол переговоров и прекратить ее агрессивную войну против Украины.

"Мы должны усилить наши санкции. Нам нужно отправить больше оружия в Украину", — заявила Трасс в интервью британской газете Sunday Telegraph. По ее мнению, с одной стороны, Россия должна быть ослаблена экономически, а с другой стороны, такие страны, как Великобритания, должны продолжать поставлять летальное оружие в Украину.

"Со временем это уменьшит шансы Путина на успех и обеспечит его поражение в Украине", — подчеркнула глава МИД Великобритании. После этого, по ее словам, речь пойдет о прекращения огня и выводе российских войск. "Санкции должны быть сняты только в случае полного прекращения огня и вывода войск", — указала Лиз Трасс.

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