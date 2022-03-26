ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (31-й день) | Собираются ли российские войска штурмовать Киев? Украинская армия отвоевывает города

- Сразу несколько СМИ рассказали, что Россия перебрасывает в Украину военных "из Грузии" (то есть из Южной Осетии и Абхазии, которых большая часть мира считает территорией Грузии). Этот факт подтвердил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

- Собираются ли российские войска штурмовать Киев? Высокопоставленный американский чиновник рассказал, что российские войска в окрестностях Киева не готовятся к штурму украинской столицы. Однако советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко отмечает, что говорить об отказе россиян от штурма Киева еще рано.

- Россия продолжает применять тактику интенсивных обстрелов городских районов, заявило британское минобороны. Таким образом Россия надеется снизить свои и без того значительные потери ценой жертв среди гражданского населения, полагает британское ведомство.

- Украинские силы планировали сегодня Херсон, захваченный ранее российскими военными. Об этом заявил советник министра обороны Украины Маркиан Лубкивский. Однако информация о возвращении контроля над Херосном так и не поступала.

- Зато украинским войскам удалось освободить город Тростянец в Сумской области, сообщил глава региона Дмитрий Живицкий. До войны в Тростянце жили около 20 тысяч человек. В последние несколько дней за город шли бои. Его освободили вооруженные силы Украины, территориальная оборона и местные добровольцы.

- Российские войска несколько раз бомбили Львов. В городе и его окрестностях прозвучало несколько взрывов. Две российские ракеты повредили нефтебазу, по информации властей, пострадали пять человек.

- Президент США Джо Байден во второй день своего визита в Польшу встретился с украинскими беженцами и выступил в варшавском Королевском замке c речью, посвященной войне в Украине. В своей речи он заявил, что Путин не должен оставаться у власти. Он также встретился в Варшаве с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и украинским министром обороны Алексеем Резниковым.