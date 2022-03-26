Буквальный милитаризм. Как в России начали запугивать политических активистов и журналистов буквами Z и V, свиными головами и навозом

На двери журналиста также наклеили герб Украины с надписью на немецком Judensau (еврейская свинья). ”Страна, победившая фашизм. Отчего же не шестиконечная звезда на двери моей квартиры?” — прокомментировал произошедшее Венедиктов. Он заявил, что акты устрашения против него бесполезны: ”Они решили запугать меня и мою семью? Меня, которого дудаевские боевики водили на расстрел?”

Позднее экс-главред ”Эха Москвы” опубликовал снимок с камеры видеонаблюдения, на которой у двери квартиры видно человека в одежде курьера Delivery Club. В самой компании заявили, что человек, устроивший антисемитскую выходку, был в устаревшей форме и с рюкзаком, который разносчикам уже не выдают два года. Никаких заказов в этом доме также не было, заявили представители сервиса доставки. Венедиктов пообещал обратиться в полицию и передать ей кадры, снятые камерой в подъезде.

Этот инцидент — далеко не первый. С начала марта по стране прокатилась целая серия акций устрашения в адрес независимых журналистов, правозащитников и политических активистов, открыто критикующих власти и выступающих против военных действий России в Украине.

О том, что на двери его квартиры неизвестные написали букву Z, в начале марта в своем телеграм-канале сообщил кинокритик Антон Долин. ”Смысл ясен: „Мы знаем, где живет твоя семья, берегись””, — прокомментировал это журналист, добавив, что неизвестные попытались взломать его мессенджеры. В этом же посте Долин сообщил, что вместе с семьей покинул Россию.

Буквы Z и V изначально появились на военной технике российской армии, вторгшейся в Украину. Как предполагают эксперты, это обозначения военных округов (Z — Западный военный округ, V — Восточный военный округ), сделанные для того, чтобы отличать свои войска от подразделений противника. Однако спустя некоторое время власти и прогосударственные организации стали использовать эти символы как знак поддержки действий российской армии в Украине.