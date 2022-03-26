В России звучат призывы к войне с Европой: депутат предложил "денацифицировать" страны Балтии, и Польшу

Сергей Савостьянов призывает не останавливаться на одной Украине и включить в зону "демилитаризации и денацификации" страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония), Молдову, Польшу и Казахстан "для более полного процесса обеспечения безопасности РФ".

В связи с этим в Киеве констатировали, что Москва обещает пролить много европейской крови.

"РФ, судя по всему, полномасштабно атакует Польшу, страны Балтии и Казахстан в рамках глобальной военной спецоперации по … демилитаризации и денацификации. Об этом официально заявил российский депутат Савостьянов. Все только начинается. Европейской крови будет много, откровенно обещают россияне", — отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.