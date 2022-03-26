26.03.2022, 17:04
ФОТО и ВИДЕО DELFI | В Львове прогремели мощные взрывы
Журналист RusDelfi из Львова передает о том, что в городе прогремели мощные взрывы. Об этом же сообщают украинские СМИ.
Во Львове после объявления воздушной тревоги прозвучало несколько мощных взрывов. Мэр Львова подтвердил факт нанесения авиаудара, сообщает УНИАН.
В то же время председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий отметил, что около 16:30 произошло три мощных взрыва возле Львова.
"Делали интервью. Три удара, немного задрожали стекла в баре. Из окна видим поднимающиеся клубы дыма. Через минут 15 запахло гарью", - рассказывает журналист RusDelfi.