В России назвали четыре условия применения ядерного оружия
Об условиях применения ядерного оружия рассказал бывший президент России Медведев. Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, пишет РБК.
Так, РФ может применить ядерное оружие, если по ее территории будет нанесен удар с использованием средств ядерного поражения.
Также в случае любого другого применения ядерного оружия не только против России, а и против ее союзников.
Еще одной причиной Медведев назвал посягательство на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания будут парализованы.
Кроме того, РФ применит ядерное оружие в ответ на акт агрессии, в результате которого под угрозой оказалось бы существование страны.
Ранее заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский заявил о готовности применить ядерное оружие, если страну "спровоцирует НАТО".