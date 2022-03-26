"Как до войны уже не будет": какими станут отношения Европы и России

Был ли "Северный поток — 2", призванный поставлять газ в Европу в обход Украины, с самого начала частью плана Кремля по подготовке вторжения в соседнее государство? Нужно ли принять Украину в ЕС, и готова ли Германия сделать все от нее зависящее, чтобы Путин проиграл эту войну? Эти и другие вопросы были в центре внимания немецких экспертов в ходе дискуссии под названием "Новые времена: как нужно вести себя с репрессивной и идущей на конфронтацию Россией?" вечером 24 марта. DW — о главных выводах экспертов.

Запад — в стороне от войны в Украине?

"Действительно ли мы не являемся участниками этой войны, как сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц в бундестаге? Или же мы просто не желаем видеть, что Путин уже давно развязал войну против демократической Европы и Украина в ней — это лишь "промежуточная станция"?" — с таким вопросом обратился к своим гостям модератор дискуссии Ральф Фюкс из Центра либеральной современности (Zentrum Liberale Moderne).

Михаэль Рот, глава внешнеполитического комитета бундестага из входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ), подчеркнул, что уже сегодня Запад и, в частности, Германия "делают все возможное, чтобы Путин и его идеология не победили". "Ведь это и вправду не война против одной только Украины. Это угроза суверенитету и свободе государств, образовавшихся после распада Советского Союза", — указал он.

Говоря о поддержке Украины Берлином, политик констатировал: "Если вы спросите меня, достаточно ли мы делаем, я должен буду ответить: нет. Конечно, мы делаем не достаточно. Мы делаем то, за что мы можем взять на себя ответственность". Тем самым Рот поддержал позицию правительства ФРГ, выступающего против того, чтобы силами НАТО устанавливать над Украиной бесполетную зону , рискуя спровоцировать военное столкновение России и альянса.