Боевой дух, тактика и доктрина: причины успехов Украины в отражении российской агрессии

В пятницу Генштаб ВС РФ сообщил о 1 тыс 351 погибших российских солдатах за месяц "спецоперации" — это почти четверть официальных потерь России в первой чеченской войне, длившейся три с половиной года.

Ход войны стал сюрпризом не только для Москвы, но и западных партнеров Киева, не ожидавших от ВСУ такого упорного сопротивления.

В чем секрет успехов ВСУ, и что у них получается лучше, чем у наступающих российских сил? Би-би-си приводит мнения специалистов.

Боевой дух и воинская подготовка

Нападая на Украину, российские военные не готовились к интенсивным боям — они ожидали, что украинская армия и политическое руководство распадется, сказал в разговоре с Би-би-си Франц-Стефан Гади, сотрудник лондонского Международного института стратегических исследований.

Многие специалисты соглашаются, что украинские силы продемонстрировали гораздо более высокий боевой дух, чем предполагали в Москве при планировании "спецоперации".

Российское руководство, судя по публичным выступлениям, не ожидало ожесточенного сопротивления. "Берите власть в свои руки! Похоже, нам с вами будете легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ", — говорил президент России Владимир Путин во второй день войны.

Вопреки призывам Путина, ВСУ на всех направлениях оказывают сопротивление российской армии. Мэры осажденных украинских городов также отвергают предложения о сдаче и сотрудничестве — и пользуются в этом поддержкой населения. Даже в оккупированном российскими силами Херсоне жители продолжают выходить на митинги с украинскими флагами.

"Так сражаются люди, которые борются за выживание. Так защищают свою родину и свои семьи. Их мужество шокирует и восхищает", — говорит Том Фоулкс, бригадир британской армии в отставке.

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