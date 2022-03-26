26.03.2022, 11:50
DELFI В УКРАИНЕ | "Верю в ЗСУ", "Русский танк, иди на...". Рекламные щиты в городах Украины отданы под антивоенную агитацию
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Корреспонденты RusDelfi и Eesti Päevaleht в настоящий момент находятся в украинском Ужгороде. Они обратили внимание на то, как много на улицах антивоенной рекламы, которая порой достаточно агрессивна - не только корабли посылают в дальнее плавание, но уже и танки.
"Вiрю в ЗСУ", "Хочу мирну весну", "Русский танк, iди на…" — такими плакатами переполнены улицы и окрестности в настоящий момент пока еще достаточно мирного украинского Ужгорода в Закарпатье.
Плакаты поддерживают боевой дух и патриотизм жителей Украины, вынужденных бежать из осажденных городов в западные районы страны.
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