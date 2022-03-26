DELFI В УКРАИНЕ | "Верю в ЗСУ", "Русский танк, иди на...". Рекламные щиты в городах Украины отданы под антивоенную агитацию

Корреспонденты RusDelfi и Eesti Päevaleht в настоящий момент находятся в украинском Ужгороде. Они обратили внимание на то, как много на улицах антивоенной рекламы, которая порой достаточно агрессивна - не только корабли посылают в дальнее плавание, но уже и танки.