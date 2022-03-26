ВИДЕО | Рядом с местом проведения Гран-при "Формулы-1" в Саудовской Аравии произошел теракт

Вторая практика на Гран-при Саудовской Аравии в чемпионате ”Формулы-1” началась с 15-минутной задержкой из-за взрывов в Джидде. Об этом сообщает Би-би-си.

Отмечается, что перед началом практики боссы команд и гонщики были вызваны на встречу с главой ”Формулы-1” Стефано Доменикали. После окончания второй практики состоится еще одна такая встреча.

Взрывы на нефтебазе, которая находится в 19 км от трассы, произошли, когда еще шла первая тренировочная сессия. Как сообщает Associated Press, ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

Третья практика и квалификация Гран-при Саудовской Аравии запланированы на субботу, гонка — на воскресенье.

Повстанцы-хуситы противостоят правительственным войскам в Йемене с 2014 года. В 2015 году несколько арабских стран сформировали коалицию по борьбе с повстанцами во главе с Саудовской Аравией. Они наносили авиаудары по населенным пунктам Йемена и позициям хуситов. В ответ повстанцы начали атаковать Саудовскую Аравию.



