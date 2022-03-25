ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (30-й день) | В Мариуполе говорят о 300 погибших в результате бомбардировки театра, Россия сообщила о своих потерях

— Погиб седьмой по счету российский генерал. В Украине, возможно, убит еще один российский генерал — командующий 49-й общевойсковой армией Южного военного округа Яков Резанцев. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. 49-я армия базируется в Ставрополе, Резанцев стал ее командующим в августе 2020-го, воевал в Сирии. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович подтвердил гибель российского генерала Якова Резанцева

— Минобороны России заявило, что в Украине погиб 1351 российский военнослужащий, еще 3825 получили ранения. Это — второй раз за все время, когда российская сторона сообщила о своих потерях. По оценкам украинской стороны эти цифры намного больше.

— Пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией скоростными поездами Allegro прекращается с 28 марта. 1 марта железнодорожный концерн VR Group, отвечающий за эксплуатацию Allegro, уже объявлял о прекращении сотрудничества с ОАО ”РЖД” из-за санкций вследствие войны в Украине.

— Власти Мариуполя: при бомбардировке драмтеатра погибли около 300 человек. Горсовет Мариуполя сообщает, что в результате бомбардировки Мариупольского драмтеатра погибли около 300 человек. "От очевидцев появилась информация о том, что в Драматическом театре Мариуполя в результате бомбардировки российским самолетом погибло около 300 человек", — говорится в сообщении горсовета.

— На Овсянникову завели дело о дискредитации вооруженных сил РФ. Останкинский суд Москвы зарегистрировал протокол о дискредитации вооруженных сил РФ в отношении экс-редактора Первого канала Марины Овсянниковой, получившей известность после появления в эфире с пацифистским плакатом. Ей грозит штраф до 50 тысяч рублей. Ранее Овсянникова была оштрафована на 30 тысяч рублей за нарушение законодательства о публичных мероприятиях.

— Владимир Путин подписал закон об ответственности за распространение "фейках" о работе российских госорганов за рубежом. Он дополняет уже действующий закон, запрещающий публиковать "фейки" о вооруженных силах РФ.