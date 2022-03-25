Spotify уйдет из России

В Spotify заявили, что стремились к тому, чтобы сервис продолжал работу в России, и у пользователей был доступ к надежным и независимым источникам информации.

Но, говорится в заявлении компании, законы, недавно принятые в России, накладывают дополнительные ограничения на доступ к информации, ликвидирует свободу выражения мнений и криминализирует некоторые виды новостей. В компании считают, что это может угрожать сотрудникам Spotify и, возможно, слушателям.

Тщательно обдумав наши альтернативы, исходя из текущих обстоятельств мы пришли к сложному решению полностью прекратить нашу работу в России.

Ранее компания закрыла свой российский офис, открытый в рамках исполнения закона о ”приземлении”. Также компания остановила все возможности монетизации из России.

Spotify работает в России с июля 2020 года. В Spotify называли запуск в России самым успешным выходом на новый рынок в своей истории.

5 марта в России вступили в силу поправки, предполагающие административную и уголовную ответственность за ”дискредитацию использования российских войск” и распространение ”заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ”. Наказание по этим новым статьям — от штрафов до лишения свободы на 15 лет.