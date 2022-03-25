ВИДЕО | Успейте насладиться этой красотой! Блогеры показали, как выглядят замерзшие водопады в Эстонии

Автор ролика уверена, что в том, что в северных странах Европы весна наступает позже, есть своя прелесть. "Зимние пейзажи в скором времени поменяются на летние а пока можно насладиться красивой природой!" — говорит она и приглашает посмотреть, как выглядят замерзшие эстонские водопады.

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