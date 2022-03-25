25.03.2022, 20:50
ВИДЕО | Успейте насладиться этой красотой! Блогеры показали, как выглядят замерзшие водопады в Эстонии
Авторы блога "Trip vdvoem" продолжают показывать интересные места Ида-Вирумаа. В этом ролике — полярная мыза Кукрузе и водопады Валасте, Кивисилла и Карьяору. Места которые стоить посетить как туристам, так и местным жителям!
Автор ролика уверена, что в том, что в северных странах Европы весна наступает позже, есть своя прелесть. "Зимние пейзажи в скором времени поменяются на летние а пока можно насладиться красивой природой!" — говорит она и приглашает посмотреть, как выглядят замерзшие эстонские водопады.
Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.
Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.