ВСУ сообщила о ликвидации еще одного российского генерала - седьмого по счету с начала войны
В четверг, 24 марта, погиб еще один генерал российских войск. На этот раз был ликвидирован генерал-лейтенант Яков Рязанцев, пишет УНИАН.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время брифинга.
"Наши войска, как мы предварительно сообщали, а теперь можем сказать наверняка, уничтожили командующего 49-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ, генерал-лейтенанта Якова Владимировича Рязанцева. И это произошло — вы будете очень смеяться — на аэродроме Чернобаевка", — сказал Арестович.
В России предполагаемую гибель Резанцева не подтверждали.
Это уже седьмой по счету погибший российский генерал всего за месяц войны.
Ранее украинская сторона сообщала о гибели в ходе боевых действий шестерых российских генералов. Официальные лица в России подтвердили только две смерти — заместителя командующего 41-й армии Андрея Суховецкого и заместителя командующего Черноморским флотом России Андрея Палия, отмечает "Медуза".