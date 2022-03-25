ДОКЛАД | В России фактически введено военное положение. Ограничены свобода слова, собраний и передвижения

Авторы доклада отмечают, что одновременно технологические компании из ЕС и США по собственной инициативе прекращают обслуживание клиентов в России и вводят запрет на доступ к сервисам с российских IP-адресов . Все это уже существенно ограничило связность российского сегмента интернета.

Ограничения свободы слова последовали с самого начала войны — уже 26 февраля Роскомнадзор начал рассылать уведомления в СМИ о необходимости удалить информацию о боевых действиях, а через несколько дней начались массовые блокировки интернет-изданий. В общей сложности к настоящему моменту блокировки затронули по меньшей мере 811 информационных ресурсов. Помимо СМИ, власти начали борьбу с соцсетями — были заблокированы фейсбук, твиттер и инстаграм, а компанию Meta признали ”экстремистской организацией”, напоминают авторы доклада. Вопрос о продолжении деятельности Google и ее сервисов в России до сих пор остается открытым.

К настоящему моменту возбуждено более десяти уголовных дел, четыре из которых — в отношении журналистов. Кроме того, известно о десятках следственных мероприятий в отношении журналистов и гражданских активистов по уголовным делам, формально не связанным с протестами.

При этом, отмечается в докладе, в разгар протестов Госдума оперативно приняла поправки, фактически ставшие ”законами о военной цензуре” — об административной и уголовной ответственности за ”фейки” и ”дискредитацию” действий российской армии. Это произошло 4 марта, а уже 6 марта они начали активно применяться — по всей стране было составлено около 60 административных протоколов.

С начала войны власти не согласовали ни одной антивоенной акции (как и ни одного мероприятия в поддержку ”военной операции”) под предлогом ”антиковидных ограничений”. Участников несогласованных акций массово задерживают — число задержанных уже превысило 15 тысяч человек, при этом сообщается о десятках случаев их избиений сотрудниками полиции.

Как отмечают авторы доклада, в России в течение месяца, прошедшего с начала вторжения в Украину , были чрезвычайно ограничены основные конституционные права и свободы: собраний, слова, передвижения и частной собственности.

Свобода передвижения

Как отмечают авторы доклада, в связи с военными действиями для жителей России резко сократилась возможность реализации свободы передвижения. В первую очередь, это связано с закрытием неба западными странами для российских самолетов и ответными действиями властей РФ, которые запретили летать западным авиакомпаниям. Передвижение внутри России было осложнено из-за закрытия 11 аэропортов в центральной и южной частях страны.

При этом по суше свободно выехать из России можно только в Беларусь (у которой также нет авиасообщения с Европой). С 30 марта будут сняты ограничения на выезд в Казахстан и Монголию, однако фактически это также не позволит выехать по суше куда-либо дальше Центральной Азии, отмечают авторы доклада. Сухопутные границы со странами Балтии, Финляндией, Грузией, Азербайджаном остаются закрытыми под предлогом антиковидных ограничений.

Право частной собственности

В рамках шагов по противодействию санкциям, направленных на защиту российской экономики, власти фактически решили пойти на ограничение права частной собственности. В Госдуму 23 марта был внесен законопроект, который позволит россиянам не исполнять свои обязательства, если это становится ”окончательно невозможным” при введении ”ограничительных мер” против России в ”условиях недружественных действий иностранных государств”.

Роспатент занялся разработкой норм по ограничению прав праавообладателей — иностранных компаний. Суд в Кировской области 3 марта вынес прецедентное решение, в котором отказал в компенсации компании из Великобритании за нарушение исключительных прав на том основании, что правообладатель ”находится в недружественной стране”.

Давление на оппозицию и СМИ в 2021 году было частью подготовки к вторжению

Авторы доклада также отмечают, что после вторжения в Украину ”стала понятна логика и предпосылки тотального давления власти на политическую оппозицию и медиа”, которое оказывалось весь 2021 год — это приговор Алексею Навальному и признание ФБК ”экстремистской организацией”, борьба со структурами Михаила Ходорковского и с наиболее активными членами КПРФ, объявление десятков СМИ ”иностранными агентами”. ”И те, и другие формировали общественное мнение и неизбежно создали бы [с началом войны] мощное противодействие государственной пропаганде”, — подчеркивается в докладе.

Началась внутриполитическая подготовка к конфликту в ноябре 2020 года, считают авторы доклада — когда вскоре после серии заседаний Совета безопасности закон о СМИ был дополнен положениями, позволяющими признавать ”иностранными агентами” физических лиц.

Мероприятия по контролю российского интернета и технической подготовке к его изоляции от глобальной сети началась еще раньше, весной 2020 года — когда Александра Жарова, который, как отмечают авторы доклада, ”не справился с задачей подчинения Рунета”, во главе Роскомнадзора заменил Андрей Липов. Именно при нем началась подготовка к массовым блокировкам СМИ и соцсетей, а также, отмечается в докладе, кардинально изменилась тональность взаимодействия с глобальными IT-компаниями — их перестали рассматривать как партнеров.