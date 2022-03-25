В Нарва-Йыэсуу будет четыре умных пешеходных перехода

По словам вице-мэра Нарва-Йыэсуу Райма Сарва, улица Поска была выбрана местом расположения умных пешеходных переходов для большей безопасности дорожного движения прежде всего потому, что именно по этому участку улицы передвигается много детей к находящейся неподалеку школе. Вице-мэр выразил надежду, что установка четырех умных пешеходных переходов поможет сделать более спокойным движение на отрезке улицы вблизи школы.

”Если умные дорожные знаки будут соответствовать поставленной цели, то мы планируем установить их и в других оживленных районах города — рядом с торговыми центрами и спа-отелями. На данный момент пешеходные переходы в первую очередь станут играть важную роль в повышении безопасности дорожного движения, но не исключено, что в будущем мы также будем использовать их для сбора статистических данных о движении в непосредственной близости от переходов. Это даст лучшую основу для принятия решений, затрагивающих регион”, — добавил Сарв.

Исполнительный руководитель Bercman Марта Сууркаськ выражает радость по поводу того, что этой весной и в восточной Эстонии появятся первые умные пешеходные переходы. ”Мы высоко ценим новаторство и готовность Нарва-Йыэсуу искать смарт-решения для формирования более спокойного движения на тех участках улицы, где много пешеходов. Родители отправляют утром детей из дома с надеждой, что день их ребенка будет безопасным и что в конце дня все вернутся домой. Отрадно видеть, что Нарва-Йыэсуу вносит свой вклад в обеспечение безопасности детских маршрутов до школы”, — сказал исполнительный руководитель Bercman Март Сууркаськ.

Умные пешеходные переходы Bercman установлены в Таллинне, Тарту, Виймси, Хаапсалу, а в ближайшее время также будут в Сауэ, на Сааремаа и Нарва-Йыэсуу.