Менять шины или подождать? Советует эксперт(3)
Рекомендациями делится руководитель службы послепродажного обслуживания Amserv Ахти Аасала,
Сейчас подходящее время для смены шин?
”Правило замены шин простое — если среднесуточная температура уверенно держится выше плюс 5 градусов, то зимним шинам уже можно давать отпуск. Если же это было сделано раньше и, вероятно, каждый автовладелец хотя бы раз в жизни ставил летнюю резину на машину слишком рано, то ездить на ней при холодных температурах не очень-то безопасно”, — говорит Аасала и добавляет, что ездить слишком долго на зимних покрышках также неразумно. ”Протектор зимних шин предназначен для снега, льда и низких температур. При повышении температуры весной в первоочередном порядке следует заменить шипованную резину, которая, вдобавок к износу шипов, еще и портит асфальт и способствует образованию пыли в городе”. С заменой ламельной резины, по словам Аасала, можно повременить подольше, но все же и такие покрышки стоит поменять до наступления лета. ”Как правило, всесезонные шины изготавливаются из более мягкой резиновой смеси, чем летние шины, а значит, они быстрее изнашиваются, а по управляемости и длине тормозного пути они уступают летним. Шипованная резина должна быть заменена на летнюю не позднее 1 мая”.
На вопрос, не пора ли уже менять шины, руководитель послепродажного обслуживания Amserv отвечает, что, если машина в основном эксплуатируется в городе, если нет необходимости ездить по деревенским и лесным дорогам и если на автомобиле не ездят рано утром или поздно вечером, то уже можно "переобуваться" в шипованную резину. В других случаях было бы разумно подождать еще неделю или две.
Проверьте качество ваших шин
Перед установкой летних шин их следует осмотреть на предмет признаков "усталости" — трещин на боковинах или неравномерного износа. ”Остаточный рисунок протектора должен быть не менее 1,6 мм, но шины с таким рисунком протектора, скорее всего, в скором времени потребуют замены, и с такими колесами необходимо соблюдать большую осторожность при движении по мокрой дороге. Поэтому рекомендуется устанавливать шины с глубиной протектора более 2 мм”, — советует Аасала. ”Также необходимо заменить шины, на протекторе или боковинах которых после полного накачивания появляются трещины или т.н. грыжи. Помимо риска лопнуть, они изменяют первоначальную структуру шины и, следовательно, ходовые качества автомобиля”.
Балансировка шин
”Независимо от того, устанавливаются ли на автомобиль новые или бывшие в употреблении шины, их все равно необходимо проверять на предмет правильной балансировки и давления”, — говорит Аасала, добавляя, что езда с неправильным давлением в шинах значительно сократит срок их службы. Конечно, по его мнению, безопаснее, если осмотр шин осуществляет специалист по ремонту автомобилей и удобнее всего доверить весь комплекс — осмотр, замену и хранение шин — автомастерской. ”Практика показала, что при замене колес в домашних условиях люди не могут предусмотреть все нюансы и обращаются к специалисту только при появлении проблем и неприятностей во время езды”. Среди наиболее частых ошибок Аасала называет ситуацию, когда остаются неочищенными колесный диск, контактная поверхность ступицы и внутренняя поверхность дисков, что вызывает вибрацию в автомобиле. Бывает и так, что колесные болты затянуты слишком сильно, и некоторые из них ломаются или же какие-то из креплений крышек ступицы также приходят в негодность при их установке. Очень часто после самостоятельной замены шин колеса становятся разбалансированными, что опять же вызывает вибрацию. ”Также нередко обращаются в представительство после замены шины в домашних условиях, когда на арматурной панели загорается предупреждение — обычно это происходит потому, что шины не были достаточно накачаны, или же у многих моделей автомобилей необходимо в автомобильной компьютере отметить смену покрышек на летние”.
Под конец Аасала отмечает, что замена шин в автосалоне или автомастерской определенно имеет свои преимущества, и вы можете доверить эти работы специалисту два раза в год. ”Помимо проверки состояния шин, автотехники замечают, если у автомобиля есть какие-то протечки, повреждены ли какие-то пыльники или изношены ли тормозные колодки, и их необходимо заменить”.