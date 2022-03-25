Менять шины или подождать? Советует эксперт

”Независимо от того, устанавливаются ли на автомобиль новые или бывшие в употреблении шины, их все равно необходимо проверять на предмет правильной балансировки и давления”, — говорит Аасала, добавляя, что езда с неправильным давлением в шинах значительно сократит срок их службы. Конечно, по его мнению, безопаснее, если осмотр шин осуществляет специалист по ремонту автомобилей и удобнее всего доверить весь комплекс — осмотр, замену и хранение шин — автомастерской. ”Практика показала, что при замене колес в домашних условиях люди не могут предусмотреть все нюансы и обращаются к специалисту только при появлении проблем и неприятностей во время езды”. Среди наиболее частых ошибок Аасала называет ситуацию, когда остаются неочищенными колесный диск, контактная поверхность ступицы и внутренняя поверхность дисков, что вызывает вибрацию в автомобиле. Бывает и так, что колесные болты затянуты слишком сильно, и некоторые из них ломаются или же какие-то из креплений крышек ступицы также приходят в негодность при их установке. Очень часто после самостоятельной замены шин колеса становятся разбалансированными, что опять же вызывает вибрацию. ”Также нередко обращаются в представительство после замены шины в домашних условиях, когда на арматурной панели загорается предупреждение — обычно это происходит потому, что шины не были достаточно накачаны, или же у многих моделей автомобилей необходимо в автомобильной компьютере отметить смену покрышек на летние”.