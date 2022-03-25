КАРТА | Война 25 марта: в районе Киева ВСУ вынудили российские войска перейти к обороне, Харьков продолжают обстреливать

ВС РФ смогли добиться некоторых успехов в районе Донецка и Луганска. Под Луганском они приблизились к городам Рубежное и Попасная, а под Донецком к Адвеевке и поселку Очеретино.

Продолжается штурм Мариуполя, российские войска с боями продвигаются вглубь города. Местная администрация сообщает о кампании по дезинформации, используя громкоговорители, россияне пытаются убедить население в том, что Запорожье прекратило принимать беженцев, власти Украины оставили город на произвол судьбы, а Одесса пала.

В течение последних суток ВСУ отбили атаки российских войск на Изюм. Обстрел Харькова продолжается, однако пехотные подразделения попыток штурма города не предпринимают.

В последние сутки конфигурация линии фронта оставалась практически неизменной. В районе Чернигова повысилась активность разведки ВС РФ, она пытается оценить потери противника и установить позиции украинских подразделений. Несмотря на интенсивный обстрел Чернигова из артиллерии, пехота в город не пошла.

В поселке городского типа Бородянка, который находится северо-западнее Киева, замечены бойцы Росгвардии из Чечни — данные были подтверждены с помощью социальных сетей.

В обозреваемый период подразделения ВСУ новых контратак на позиции российских войск не предпринимали. Имеются сообщения о боестолкновениях на Житомирском шоссе и в окрестностях Ирпени и Гостомеля, то есть, там, где российские войска пытаются блокировать город.

Отдельного упоминания заслуживает взрыв и пожар на борту большого десантного корабля в порту Бердянска: вероятнее всего, этот инцидент затруднит снабжение сухопутной ударной группировки ВС РФ на южном направлении.

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжают артиллерийский обстрел Харькова , но не предпринимают попыток зайти в город. На Донбассе российские войска добились некоторых успехов, они приблизились к нескольким населенным пунктам.

Утром 24 марта в захваченном российскими войсками порту Бердянска произошел взрыв на большом десантном корабле (БДК) проекта 1171 (по классификации НАТО ”Аллигатор”) Черноморского флота. Установить точные причины взрыва на данный момент трудно.

Судя по обнародованной видеосъемке, корабль осуществлял доставку боеприпасов для оккупационной группировки — в пользу этого говорит серия взрывов трюме. Наиболее вероятно, что корабль не подлежит восстановлению — он выгорел и затонул у причальной стенки.

Тем же утром в порту стояли еще два БДК проекта 775: ”Цезарь Куников” (бортовой номер 158) и ”Новочеркасск” (бортовой номер 142). После взрыва они попытались уйти в море, но избежать повреждений не смогли. Поскольку порт сообщается с морем по узкому судоходному фарватеру, эти мероприятия заняли много времени.

Повреждения ”Цезаря Куникова” оцениваются как незначительные, экипаж смог потушить возгорание собственными силами. Однако ”Новочеркасск” пострадал намного сильнее — на его палубе возник сильный пожар, вероятнее всего, корабль нуждается в ремонте. Точный ущерб на данный момент не поддается оценке. Согласно сведениям из открытых источников, экипажи кораблей понесли потери ранеными и убитыми, однако эта информация нуждается в подтверждении.

С высокой долей вероятности боеприпасы, которые были выгружены на причал, также взорвались — это подтверждается пожаром и всполохами, которые видны на видеосъемке.

В свете этого инцидента можно констатировать, что затонувший у причальной стенки корабль и поврежденная в результате взрыва наземная инфраструктура снизит пропускную способность порта. Впрочем, точная информация об ущербе пока отсутствует. Порт Бердянска является важным звеном в системе снабжения юго-восточной группировки ВС РФ, особенно тех частей, которые принимают участие в штурме Мариуполя.

На других направлениях южная группировка занята повышением защищенности войск и организации снабжения. Подразделения продолжают окапываться, а часть техники, насколько известно, была отведена в тыл за пределы зоны воздействия артиллерии ВСУ.