СМИ сообщили о смерти Жириновского. Но Госдума опровергла информацию: он жив

Владимир Жириновский был госпитализирован 2 февраля с коронавирусом. В последние дни у Жириновского отказало легкое и начался септический шок. Последние сутки он провёл в коме.

Хоть и несколько источников СМИ, даже сенатор Совбеза, сообщили о смерти, Госдума опровергает смерть Жириновского. "Состояние его действительно тяжёлое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления", — сообщил прессе спикер Думы Вячеслав Володин.

Позже российский Минздрав подтвердил, что Жириновский жив: "состояние его оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь".

Выяснилось, что главным "официальным" источником новости о смерти Жириновского стал сенатор Александр Пронюшкин. Однако через некоторое время удалил свой пост из своего телеграм-канала. И написал новый: "Уважаемые друзья и коллеги! Приношу свои извинения за публикацию на моём канале непроверенной информации о Владимире Вольфовиче Жириновском. Пост удалён, причастные к публикации понесут ответственность".