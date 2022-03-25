Роскомнадзор заблокировал литовский Delfi на территории России

Блокировка произошла сразу по двум решениям Центрального районного суда Калининграда за 4 марта 2022 года.

Сначала суд отправил в бан только одну ссылку с информацией о потерях российской армии в результате так войны на территории Украины. Предположительно, суд посчитал данную статью распространением недостоверных сведений о войсках РФ за рубежом.

В тот же день и этим же решением, был признан запрещённым уже сразу весь сайт Delfi.lt. Он был внесён в реестр заблокированных по ”маске”, т.е. — со всеми доменами и поддоменами.

Блокировка первой ссылки состоялась 23 марта, а внесение домена полностью — 24 марта текущего года.

К сожалению, узнать точную причину запрета пока нельзя, поскольку сайт Центрального райсуда Калининграда в данный момент недоступен. Как только сайт снова заработает и если там будет текст решения, мы сообщим об этом.