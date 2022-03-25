"На передовой стоят все". Как добровольцы защищают Киев

Украинцы начали приходить в военкоматы сразу после первых воздушных ударов российской авиации по территории Украины 24 февраля. За считанные дни завершилась мобилизация военнообязанных первой оперативной очереди. Одновременно в городах были сформированы подразделения территориальной обороны. Оружие взяли в руки даже те мужчины и женщины, у которых не было боевого опыта и элементарной военной подготовки.

От мебельного бизнеса к гранатомету

35-летний боец ​​киевской бригады территориальной обороны с позывным "Торнадо", который просил не называть его настоящее имя, переехал в Киев из Луганска еще до начала боевых действий в Донбассе 2014 года. Он был успешным бизнесменомпо мебельному производству и сервису. 24 февраля 2022 года, как только Киев содрогнулся от первых авиаударов российских войск, он ушел в военкомат и вступил в территориальную оборону.

"Меня охватило возмущение, что какие-то пришлые хотят меня сделать рабом. А я не такой, какой из меня раб? Я свободный человек! Так что просто не было другого выхода, как накупить запас продовольствия для жены, сына и домашних животных, взять автомат и крошить захватчиков", — объяснил боец ​​в интервью DW.

На свою первую позицию мужчина попал без какой-либо подготовки, уже на месте его учили стрелять более опытные бойцы. "Сначала был хаос, приходилось день и ночь оставаться на улице, спать на бетоне. Ребята с боевым опытом и охотники делились с такими неопытными, как я, консервами и сгущенкой, учили нас стрелять, рыть окопы и организовывали оборону", — рассказал "Торнадо". По его словам, от постоянного пребывания на морозе и невозможности даже умыться стала шелушиться кожа на лице и теле, а на руках растрескалась и до сих пор не заживает, особенно на пальцах.