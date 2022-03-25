Три саммита о войне: чем ответили в Брюсселе на призывы Зеленского

Страны НАТО действительно предают тысячи единиц оружия Украине. Впрочем, эта помощь практически целиком ограничена противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК), переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) и стрелковым оружием. Такие вооружения могут предоставить только ограниченную защиту от российских ракетных и бомбовых ударов, а также артиллерийских обстрелов.

Коммюнике саммита альянса лишь очень сухо обещает продолжать "практическую поддержку" Украины в ее самообороне. Больше рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции. По его словам, некоторые государства альянса во время саммита сделали "конкретные предложения о помощи". Правда, о каком оружии идет речь, он не пояснил. Когда же Столтенберга попросили четко ответить на просьбу Зеленского, генсек заявил: "Что мы делаем? Мы поставляем много снаряжения, и в этом — наш ответ".

"Украина никогда не хотела этой войны. И не хочет воевать годами. Мы просто хотим спасти наших людей. Мы хотим выжить", — подчеркнул он. И потому он попросил предоставить боевые самолеты, танки, системы противовоздушной обороны, установки залпового огня и противокорабельное оружие.

На сей раз для НАТО президент Украины немного изменил свой подход. Он напомнил, что еще в первый день войны попросил "помочь закрыть небо". Однако теперь эту просьбу он не стал повторять, сосредоточившись на том, чтобы объяснить, почему Украине нужна военная помощь "без ограничений".

Все рабочие заседания всех саммитов закрыты для прессы. Однако Зеленский приоткрыл завесу секретности, опубликовав свои выступления целиком. И для каждой из трех аудиторий Зеленский подобрал темы, соответствующие их компетенциям.

Спустя месяц после начала Россией полномасштабной войны против Украины в Брюсселе в четверг, 24 марта, прошли три саммита — НАТО, "большой семерки" (G7) и Евросоюза . "Чужих" на такие встречи в верхах приглашают нечасто. Но президенту Украины Владимиру Зеленскому дали возможность выступить на всех трех саммитах. Полноценным это участие не было — в ставшей уже привычной манере Зеленский включался онлайн минут на 10 и делал свое заявление, а дискуссию продолжали уже без него.

Предоставят ли страны НАТО Украине тяжелые вооружения?

В Североатлантическом альянсе без устали повторяют, что не собираются непосредственно вмешиваться в войну. И основные решения саммита касались укрепления обороны самой НАТО. В частности, в Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии разместят боевые группы, по подобию тех, которые уже находятся в странах Балтии и Польше.

Поэтому журналисты спрашивал конкретно лидеров стран НАТО, как далеко они готовы пойти по пути поддержки Украины в отражении российской агрессии. Ведь оружие есть у них, а не у альянса. Самым откровенным оказался президент Франции Эмманюэль Макрон. "Есть предел — не стать участником войны. С этим согласны все союзники (по НАТО. — Ред.). Поэтому сегодня никто не пошел на поставки нового снаряжения, прежде всего самолетов или танков, потому что это бы означало стать участником войны", — заявил он. По словам Макрона, в НАТО договорились, что Украине и дальше будут помогать — в тех же пределах, что и раньше.

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в свою очередь считает, что в вопросе поставок оружия "у каждой страны есть свои критерии, здесь нет единого курса". Отметив, что Украина и далее будет получать ПТРК и ПЗРК, глава правительства ФРГ в то же время сказал, что все страны ежедневно проверяют, не следует ли пересмотреть решение о военной помощи Киеву, исходя из развития событий.

А премьер-министр Великобритании Борис Джонсон так описал общее настроение саммита НАТО: "Каждый хочет позаботиться о том, чтобы в случае усиления Путиным агрессии, мы могли увеличить наш вклад в дело защиты украинцев". Он пообещал заботиться о том, чтобы предоставлять Украине оружие "такого качества и в таком количестве", которые требуются Зеленскому "для защиты своей страны от агрессивного соседа".

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