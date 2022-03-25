Три саммита о войне: чем ответили в Брюсселе на призывы Зеленского
Спустя месяц после начала Россией полномасштабной войны против Украины в Брюсселе в четверг, 24 марта, прошли три саммита — НАТО, "большой семерки" (G7) и Евросоюза. "Чужих" на такие встречи в верхах приглашают нечасто. Но президенту Украины Владимиру Зеленскому дали возможность выступить на всех трех саммитах. Полноценным это участие не было — в ставшей уже привычной манере Зеленский включался онлайн минут на 10 и делал свое заявление, а дискуссию продолжали уже без него.
Зеленский просит страны НАТО об оружии "без ограничений"
Все рабочие заседания всех саммитов закрыты для прессы. Однако Зеленский приоткрыл завесу секретности, опубликовав свои выступления целиком. И для каждой из трех аудиторий Зеленский подобрал темы, соответствующие их компетенциям.
На сей раз для НАТО президент Украины немного изменил свой подход. Он напомнил, что еще в первый день войны попросил "помочь закрыть небо". Однако теперь эту просьбу он не стал повторять, сосредоточившись на том, чтобы объяснить, почему Украине нужна военная помощь "без ограничений".
"Украина никогда не хотела этой войны. И не хочет воевать годами. Мы просто хотим спасти наших людей. Мы хотим выжить", — подчеркнул он. И потому он попросил предоставить боевые самолеты, танки, системы противовоздушной обороны, установки залпового огня и противокорабельное оружие.
Страны НАТО и дальше будут давать оружие Украине
Коммюнике саммита альянса лишь очень сухо обещает продолжать "практическую поддержку" Украины в ее самообороне. Больше рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции. По его словам, некоторые государства альянса во время саммита сделали "конкретные предложения о помощи". Правда, о каком оружии идет речь, он не пояснил. Когда же Столтенберга попросили четко ответить на просьбу Зеленского, генсек заявил: "Что мы делаем? Мы поставляем много снаряжения, и в этом — наш ответ".
Страны НАТО действительно предают тысячи единиц оружия Украине. Впрочем, эта помощь практически целиком ограничена противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК), переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) и стрелковым оружием. Такие вооружения могут предоставить только ограниченную защиту от российских ракетных и бомбовых ударов, а также артиллерийских обстрелов.
Предоставят ли страны НАТО Украине тяжелые вооружения?
В Североатлантическом альянсе без устали повторяют, что не собираются непосредственно вмешиваться в войну. И основные решения саммита касались укрепления обороны самой НАТО. В частности, в Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии разместят боевые группы, по подобию тех, которые уже находятся в странах Балтии и Польше.
Поэтому журналисты спрашивал конкретно лидеров стран НАТО, как далеко они готовы пойти по пути поддержки Украины в отражении российской агрессии. Ведь оружие есть у них, а не у альянса. Самым откровенным оказался президент Франции Эмманюэль Макрон. "Есть предел — не стать участником войны. С этим согласны все союзники (по НАТО. — Ред.). Поэтому сегодня никто не пошел на поставки нового снаряжения, прежде всего самолетов или танков, потому что это бы означало стать участником войны", — заявил он. По словам Макрона, в НАТО договорились, что Украине и дальше будут помогать — в тех же пределах, что и раньше.
Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в свою очередь считает, что в вопросе поставок оружия "у каждой страны есть свои критерии, здесь нет единого курса". Отметив, что Украина и далее будет получать ПТРК и ПЗРК, глава правительства ФРГ в то же время сказал, что все страны ежедневно проверяют, не следует ли пересмотреть решение о военной помощи Киеву, исходя из развития событий.
А премьер-министр Великобритании Борис Джонсон так описал общее настроение саммита НАТО: "Каждый хочет позаботиться о том, чтобы в случае усиления Путиным агрессии, мы могли увеличить наш вклад в дело защиты украинцев". Он пообещал заботиться о том, чтобы предоставлять Украине оружие "такого качества и в таком количестве", которые требуются Зеленскому "для защиты своей страны от агрессивного соседа".
Новые санкции за войну России против Украины
"Большая семерка" занимается прежде всего глобальными экономическими проблемами. Поэтому ее лидеров Зеленский просил усиливать международные санкции каждую неделю, пока "российский агрессор" не остановится. В частности, президент Украины призвал к полному эмбарго на торговлю с РФ и полной блокировке российских банков. Но при этом Зеленский предупредил: "Чем дольше не будет мира на украинской земле, тем меньше продовольствия из Украины получит мировой рынок".
В коммюнике саммита "большой семерки" основное внимание было уделено имплементации уже объявленных санкций. Говорилось также о необходимости перекрыть все возможности для России обойти ограничения. Это то, на чем настаивают члены G7 из континентальной Европы. Но в заявлении есть и новый элемент — президенты и премьеры дали задание своим министрам присмотреться к транзакциям Центробанка РФ с золотом, чтобы ограничить возможности Москвы в стабилизации российской экономики. Кроме того, в коммюнике подчеркивается готовность стран "семерки" ввести новые санкции, если потребуется. В день проведения саммита именно это и сделали США, Великобритания и Япония.
Вопрос членства Украины в Евросоюзе
Обращаясь к лидерам ЕС, Зеленский основное внимание уделил перспективе членства Украины в этой организации. Начиная свое выступление, он вновь пристыдил собеседников за то, что они не ввели превентивные санкции и не остановили "Северный поток — 2" раньше.
"А теперь мы с вами готовим членство Украины в ЕС. Наконец-то. Вот тут я вас прошу: не опоздайте, пожалуйста. Потому что за этот месяц вы сравнили эти миры, и вы все видите. Кто чего стоит. И что Украина должна быть в ЕС уже в ближайшее время", — заявил Зеленский и упомянул отдельно каждую из 27 стран Евросоюза.
Дискуссии лидеров ЕС по Украине продолжались до 1:30 ночи. Поскольку саммит НАТО стартовал еще утром, то пресс-конференцию оставили на второй день Евросовета, 25 марта. Тем не менее коммюнике по Украине лидеры ЕС приняли. Теме членства в нем тоже уделили внимание, подтвердив решение саммита в Версале и еще раз попросив Еврокомиссию подготовить заключение по этому вопросу.
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