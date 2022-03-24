ВИДЕО | Владимир Зеленский на встрече с представителями стран Балтии: "риски Украины — и ваши риски тоже, ведь у нас с вами общий сосед"

Зеленский отметил, что украинцы доверяют странам Балтии и благодарны им за оказываемую помощь: "Мы рады всем вашим законодательным инициативам, направленным на поддержку Украины, которые обсуждаются в парламентах, и вашим действиям на международной арене. Также вы одни из первых помогли нам с оружием, это правда. Риски Украины, они, к сожалению, и ваши риски тоже. Мне жаль это констатировать, но у нас с вами общий сосед" — подчеркнул Зеленский.

"Вы с нами вместе с первых часов, на уровне лидеров, на уровне народов, прежде всего, мы вам очень благодарны. Народ Украины вас любит и ценит, и это соответствует тем шагам, которые вы сделали навстречу нам" — сказал президент Украины.

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