BBC проводит спецэфир, посвященный месяцу войны

"Мы просили вас присылать нам вопросы и получили несколько сотен: острых, жестких, эмоциональных и глубоких. Спасибо, что откликнулись. Спасибо, что готовы искать ответы вместе с нами.

24 марта на нашем канале в YouTube будем отвечаем на ваши вопросы в лондонской студии вместе с нашими обозревателями и корреспондентами Ильей Барабановым и Ольгой Ившиной, Святославом Хоменко во Львове, Алексееем Калмыковым и Ольгой Шаминой, Григором Атанесяном, Ниной Ахметели в Тбилиси, Оксаной Антоненко в Риге, Наргизой Рыскуловой в Бишкеке" — пишет BBC Russian.