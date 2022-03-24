24.03.2022, 18:34
США ввели санкции против депутатов Госдумы России и оборонных компаний
Foto: Kiur Kaasik
Власти США ввели новые санкции за вторжение РФ в Украину. В новом санкционном списке фигурируют 328 депутатов Госдумы, а также 48 компаний оборонно-промышленного комплекса, которые "подпитывают военную машину" президента РФ Владимира Путина, говорится в заявлении Белого дома. Об этом пишет DW.
Под ограничения подпал и глава Сбербанка Герман Греф.
В сообщении американского Минфина говорится, что санкции США в целом согласуются с ограничениями, принятыми ЕС, Великобританией и Канадой. Кроме того, ведомство разъяснило, что запрещены любые операции с золотом, если они связаны с ЦБ РФ.