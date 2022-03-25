25.03.2022, 06:43
"Империя лжи": как туда попадают и что там происходит?
Портал RusDelfi совместно с YouTube-каналом "И грянул Грэм" решил снять мультфильм, герой которого пытается получить заветное место на фабрике фэйка. И вот что из этого получается.
"Разумеется, и для нас, и для "Грэма" это эксперимент", - признается главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков. - "Никто из нас мультфильмы не снимал. Но мы вступили в ту эпоху, когда какие-то традиционные призывы задуматься к аудитории работают не всегда хорошо".
По сюжету черно-белого мультфильма главный герой Вадим пытается заработать денег, пробиваясь в штат фабрики фэйков. Смотрите в видео, что у него получилось.
Если вам понравился наш мультфильм, поделитесь им в соцсетях.