"Империя лжи": как туда попадают и что там происходит?

"Разумеется, и для нас, и для "Грэма" это эксперимент", - признается главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков. - "Никто из нас мультфильмы не снимал. Но мы вступили в ту эпоху, когда какие-то традиционные призывы задуматься к аудитории работают не всегда хорошо".