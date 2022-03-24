ВИДЕО | Поздравляем! Леванди завоевал золотую медаль на юношеском Олимпийском фестивале

Арлет Леванди был лидером уже после короткой программы. "Честно говоря, я смог очень хорошо собраться. Думал, что это два разных соревнования. Я даже не думал о золоте. Самым важным для меня было откатать чистую программу. В голове постоянно повторял, что хочу победить себя. Почти получилось. Я очень доволен!" — сказал Леванди после заездов.

Тренер Арлета и его мама Анна Леванди добавила, что он молодец и показал менталитет победителя. "Впервые он был лидером после короткой программы. Это новый опыт. Меня волновало, как он с этим справится, а у него все отлично получилось. Никто не будет отрицать, что быть лидером нелегко. Чувствовалось, что он сконцентрировался на правильных вещах — на своем прокате, на своих целях", — добавила Анна.

Для эстонской сборной это восьмая медаль и вторая золотая за всю историю юношеских Игр.

Выступление Леванди:



