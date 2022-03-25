ВИДЕО | Истории успехов выпускников Nula: беседа № 1

Беседы Nula - разговор с успешными выпускниками в формате беседы. В первом эпизоде о своем опыте расскажут успешные выпускники Nula: основатель Helge Kool Керсти Пеэнема, основатель KideoCall Лийс Сиироя и основатель Jututaja Мари-Лийс Сээт.

О том, как выглядит хорошая идея, которую можно отправить для участия в обучении NULA, расскажет координатор ЦК Гражданского общества Кристо Тыниссоо.