Преподаватель из Донбасса рассказал RusDelfi, в каких случаях нужно использовать украинский язык

Николай Карпицкий переехал из Сибири на Донбасс в 2015 году. Сейчас работает в Славянске, преподавателем в отделе Луганского национального университета. По его словам, российские войска в 50 километрах от города, но он все равно остается на месте, преподает онлайн и ведет интернет-дневник.

Славянск — город в Восточной Украине. От него до Донецка 130 километров. Именно в этом городе началась война в 2014 году. "Сначала Славянск захватили, потом украинская армия освободила город", — говорит преподаватель философии.

Николай владеет украинским и русским языками. Со студентами вне урока общается на русском, занятия проводит на украинском. "Все владеют двумя языками в совершенстве. Я даже могу не помнить, с кем на каком языке говорил. Документы все на украинском, это тоже не проблема. В процессе общения спокойно переходим на русский", — признался Николай.

Российская пропаганда ссылается на антирусские законы, якобы в Украине нельзя говорить по-русски, запрещен русский язык и тому подобное. В Донецкой области, самом русскоязычном регионе, все общаются на русском. Но государственный язык — украинский. "Украинский язык — праздничный, его все любят. На кафедре мы говорим с коллегами по-русски, на торжественном мероприятии на украинском. Это никого не напрягает", — считает Карпицкой.

Эту ситуацию можно сравнить с Эстонией. В Ида-Вирумаа неформальное общение происходит на русском, документация и официальные выступления на эстонском. В Тарту то и другое на эстонском, так как там больше эстоноговорящих. Тоже самое на Западе Украины, где основной язык общения украинский.

В Украине действует Закон о рекламе, все афиши должны быть только на государственном языке. Как отмечает Николай, этот закон соблюдается формально. "До этого не докапываются", — отметил он.