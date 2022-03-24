Преподаватель из Донбасса рассказал RusDelfi, в каких случаях нужно использовать украинский язык
"Нужно остановить геноцид русских и денацифицировать Украину", — с таким лозунгом президент России Владимир Путин начал войну против соседней страны. RusDelfi поговорил с преподавателем из Восточной Украины Николаем Карпицким о русском языке и значении национальности на Донбассе.
Николай Карпицкий переехал из Сибири на Донбасс в 2015 году. Сейчас работает в Славянске, преподавателем в отделе Луганского национального университета. По его словам, российские войска в 50 километрах от города, но он все равно остается на месте, преподает онлайн и ведет интернет-дневник.
Славянск — город в Восточной Украине. От него до Донецка 130 километров. Именно в этом городе началась война в 2014 году. "Сначала Славянск захватили, потом украинская армия освободила город", — говорит преподаватель философии.
Николай владеет украинским и русским языками. Со студентами вне урока общается на русском, занятия проводит на украинском. "Все владеют двумя языками в совершенстве. Я даже могу не помнить, с кем на каком языке говорил. Документы все на украинском, это тоже не проблема. В процессе общения спокойно переходим на русский", — признался Николай.
Российская пропаганда ссылается на антирусские законы, якобы в Украине нельзя говорить по-русски, запрещен русский язык и тому подобное. В Донецкой области, самом русскоязычном регионе, все общаются на русском. Но государственный язык — украинский. "Украинский язык — праздничный, его все любят. На кафедре мы говорим с коллегами по-русски, на торжественном мероприятии на украинском. Это никого не напрягает", — считает Карпицкой.
Эту ситуацию можно сравнить с Эстонией. В Ида-Вирумаа неформальное общение происходит на русском, документация и официальные выступления на эстонском. В Тарту то и другое на эстонском, так как там больше эстоноговорящих. Тоже самое на Западе Украины, где основной язык общения украинский.
В Украине действует Закон о рекламе, все афиши должны быть только на государственном языке. Как отмечает Николай, этот закон соблюдается формально. "До этого не докапываются", — отметил он.
Согласно статистике, в 100-тысячном Славянске проживает 73% украинцев и 23% русских. "Здесь нет национального деления. Хочешь, считай себя русским, хочешь — украинцем. В России так же. Ты можешь считать себя русским, хотя ты украинец, белорус, татарин", — добавил он, отметив, что за 7 лет у него ни разу не спросили, кто он по национальности.
После 2014 года у местных возникло негативное отношение к российской власти. Однако горожане четко разделяют власть и простых людей. "Россия напала, естественно, людям это не понравилось. Но ко мне всегда хорошо относились, хотя я переехал из России. К человеку относятся как к человеку", — признался кандидат философских наук.
Некоторые города российские войска уже оккупировали. Что будет, если армия РФ придет "освобождать" Славянск?
"У нас абсолютный консенсус, что к оккупантам негативное отношение, им будут сопротивляться. Простые люди будут вредить оккупантам по мере возможности, будут защищать Украину. Никто с цветами их встречать не будет", — ответил Николай.
После конфликта в 2014 году многие местные делали выбор в пользу пророссийских партий, с целью прекращения огня, упрощенного пограничного контроля между Украиной и т.н. "ДНР". "Около 50% здесь поддерживало пророссийские партии, потому что хотели найти компромисс, закончить военные действия. Сейчас этих людей вообще не осталось, никто не поддерживает действия России", — резюмирует Николай. По его оценке, война закончится не раньше наступления лета.