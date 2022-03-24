”Никто не понимал, что происходит. Мы думали — учения”. История российского контрактника, который дезертировал с войны в Украине

У Сахибгареева был с собой мобильный телефон. Он прочитал в новостях, что Россия начала вторжение: ”Мы поняли, что наши вооруженные силы напали [на Украину]. Мы поняли, что это реальная война. Мы все были в шоке. Мы особо не готовились к такому”.

Военнослужащие начали сомневаться в том, что они на учениях, когда в их сторону полетели ответные выстрелы. В районе двух километров от бригады Альберта начали падать снаряды: ”Мы поняли: что-то не так. Учения вблизи жилых деревень и городов не проходят, а они там падали. Значит, Украина в обратную начала стрелять и защищаться”.

24 февраля бригада начала стрельбу из артиллерийских установок — ”туда, куда прикажут”. Сахибгареев утверждает, что военные не знали, по каким целям стреляют.

Военнослужащий уверен, что командиры заранее готовились и знали о ”спецоперации”, но скрывали это от солдат. ”Нам просто говорили, что будет марш в ту [украинскую] сторону. Зачем — ничего не говорят. А если тебе дают приказ, ты просто должен его выполнять”, — рассказывает Сахибгареев.

23 февраля военнослужащим приказали надеть бронежилеты и не снимать их; выдали автоматы. Незадолго до этого в часть привезли значительное количество артиллерийских боеприпасов — гораздо больше, чем обычно используется на учениях, говорит Сахибгареев: ”Нам вообще ничего не объясняли: просто была задача боеприпасы грузить в машины, и все. Говорили, что места дислокации будем менять. Мы каждый день с одного места на другое возили боеприпасы. Никто не понимал, что происходит. Мы думали — учения”.

В начале февраля 2022 года его бригаду направили на учения в Белгородскую область на границу с Украиной. ”Не предупреждали насчет „спецоперации”, мы ехали просто на учения. Приехали и просто сидели, чего-то ждали”, — вспоминает Альберт Сахибгареев в разговоре с ”Медузой”.

Альберт Сахибгареев — 25-летний контрактник из Башкирии. Раньше он мечтал о службе в армии. Поэтому после окончания срочной службы в 2021-м (военный билет Сахибгареева есть в распоряжении ”Медузы”) подписал контракт еще на три года. В первое время Сахибгареев служил в родной республике, после чего его перевели в Нижний Новгород — в 288-ю артиллерийскую бригаду войсковой части № 30683.

”Зачем мне служить с тем, кто нападет на своего же?”

”То, что сейчас происходит [война в Украине] — это неправильно. Я это вообще не одобряю”, — говорит Сахибгареев. Он подчеркивает, что ”не мог не исполнять приказ”.

Бригада Сахибгареева так и не пересекла границу с Украиной: обстрелы вели с территории Белгородской области. Контрактник утверждает, что его личной задачей было охранять военно-артиллерийский склад — и в военных действиях он напрямую якобы не участвовал.

2 марта, когда война шла уже больше недели, Сахибгареева, по его утверждению, избил старший прапорщик части Владислав Тихонов. По словам Альберта, в тот день он отпросился в магазин у одного командира — тот его отпустил; а когда Сахибгареев вернулся, уже другой командир — Тихонов — напал на него, избил и сломал руку.

”Может, обиделся, что я не у него отпросился. Люди это видели. Его оттащили, а я просто встал и пошел”, — рассказывает Альберт. До этого, по словам военнослужащего, у него не было конфликтов с Тихоновым.

После стычки с Тихоновым Сахибгареев решил покинуть часть — и ушел; его никто не остановил. Затем разыскал попутку до Москвы и уехал из Белгорода. ”Зачем мне служить с тем, кто нападет на своего же? Как с ним идти в бой? Если у него будет автомат, он своего же в спину застрелит, и все”, — говорит Сахибгареев.

Солдата начали искать только спустя сутки. Мать контрактника Галина Сахибгареева в разговоре с ”Медузой” вспоминает, что ей позвонили из части со словами, что Альберт ушел за сигаретами и не вернулся. Ее попросили позвонить сыну и попросить его явиться в часть.

Сразу после этого Галина созвонилась с Альбертом: ”Он сказал, что все хорошо. Я сказала, что выйду с работы и перезвоню. Выхожу вечером, а телефон недоступен”.

Утром Галина позвонила в часть сама. Этот диалог она вспоминает так.

— Ну как, появился? — спросила мать.

— Нет, не пришел.

— Как он ушел, по какой причине, с вещами? Без?

На эти вопросы в части ответить не смогли.

— Ищете? Почему не искали?