Россия под санкциями. Что уже ввели, чем еще грозят и когда отменят

Россия до сих пор экспортирует энергоносители в Европу, ее суда заходят в европейские и американские порты. Часть банков избежали ограничений даже в США, а из многих санкций сделаны значимые исключения. Активы арестованы и заморожены, но не конфискованы.

Мы составили список санкций, введенных против России с момента вторжения. Он приведен ниже. По мере развития событий Русская служба Би-би-си будет дополнять его или сокращать (что менее вероятно по приведенным ниже причинам).

К санкциям подключились и финансовые центры (Швейцария, Сингапур), и технологические (Южная Корея, Тайвань). Россия стала главной страной-изгоем в мире, она обошла даже Северную Корею, Сирию и Иран.

Ужаснувшись увиденным, Запад дружно и безоговорочно поддержал Украину деньгами и оборонительным оружием, а против России ввел самые масштабные в истории санкции, призванные отбросить ее на десятилетия назад и помешать Кремлю финансировать крупнейшую военную агрессию в Европе со времен Второй мировой войны.

За первый месяц войны российские войска убили тысячи человек, включая по меньшей мере 117 детей, уничтожили крупные русскоязычные города Харьков и Мариуполь, оккупировали Херсон и за метром метр продвигаются к Киеву и Одессе. Кремль отказывается прекратить войну, вернуть Украине ее земли и возместить убытки.

Это были цветочки — настоящий санкционный удар Россия получает только сейчас в ответ на вторжение российской армии в соседнюю страну.

Все могло сложиться иначе. Россия поднялась из советских руин благодаря западным деньгам и технологиям. Но пути решительно разошлись в 2014 году, когда Владимир Путин , недовольный прозападным выбором украинского народа, отправил своих военных в Крым и на Донбасс. Самые богатые и развитые экономики мира — США, Европа, Япония, Канада, Австралия — ввели против России санкции.

Всего за месяц Россия оказалась фактически отрезана от мировой финансовой системы, лишилась западных технологий и преференций в торговле, потеряла часть гражданской авиации и половину накопленных резервов. Простые граждане остались без валюты и "Инстаграма", а непростые — без зарубежных активов и права выезжать на Запад.

Все эти меры припасены на потом, на случай серьезной эскалации войны вроде массированной бомбежки мирного населения или применения оружия массового поражения, предупреждали западные политики.

Кроме того, Запад до сих пор не понял, как перекрыть каналы обхода санкций с помощью криптовалют и как отыскать всю собственность подсанкционных лиц и компаний в лабиринте офшорных схем.

К тому же Россия сохранила торговые и финансовые отношения с крупными развивающимися экономиками вроде Китая и Индии; никаких ограничений не вводили страны Латинской Америки и Африки. Они не заменят западные ноу-хау и кредиты, однако смягчат удар санкций.

Экономика России готовится к резкому спаду и жесткой посадке. Самые первые оценки обещают ей потерю около 10% ВВП, размер которого в прошлом году составил 1,65 трлн долларов. А в это время остальной мир продолжит расти. На таких противоположных курсах разрыв с Россией в развитии и благосостоянии будет увеличиваться с каждой минутой.

На заре своего 22-летнего правления Путин обещал, что Россия догонит Португалию. Не вышло — еще до грядущего кризиса ВВП на душу россиянина был вдвое ниже португальского и не дотягивал даже до населенного Китая и беднейшей страны ЕС Болгарии. Теперь придется догонять Турцию, Мексику и Туркменистан.

Санкции



Вот какие санкции введены против России после 21 февраля, когда Путин признал независимость районов Донбасса, отколовшихся от Украины с российской военной помощью. За признанием последовало полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Нефть и газ