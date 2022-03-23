ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (28-й день) | Беженцами стали 1,5 миллиона украинских детей, Польша выслала 45 российских дипломатов
Мы собрали все самые главные события дня, связанные с войной на Украине, в одну статью.
— "Россия должна понять, что она никогда не сможет победить в ядерной войне, — заявил генсек НАТО Столтенберг. — Россия должна прекратить эту опасную безответственную ядерную риторику". По его словам, НАТО не является частью конфликта, хотя и оказывает поддержку Украине.
— Число беженцев, уехавших из Украины за почти месяц войны, по данным ООН, выросло до 3,6 млн человек. Более 1,5 млн беженцев — дети, приводит данные Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
— Чубайс ушел с поста специального представителя президента РФ по вопросам устойчивого развития. СМИ сообщают, что он уехал из страны.
— Nestle уводит бренды KitKat и Nesquik из России.
— Власти Польши обвинили 45 российских дипломатов в шпионаже и объявили об их высылке из страны. Как пишет польский портал Onet со ссылкой на источники, деятельность неназванных российских дипломатов рассматривается как ”акт шпионажа в пользу иностранного государства”. Их высылают за ”деятельность, несовместимую со статусом дипломата”. В конце февраля — начале марта уже насколько восточноевропейских стран (Словакия, Болгария и страны Балтии), а также США выслали российских дипломатов по обвинению в шпионаже.
— В Киеве под обстрелом погибла журналистка The Insider Оксана Баулина, об этом сообщает само издание. Сообщается, что она снимала репортаж в Подольском районе по заданию редакции.
— Bloomberg написал, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина хотела подать в отставку сразу после начала войны в Украине. Позже Meduza сообщила: ЦБ опровергает, что руководитель Центробанка России Эльвира Набиуллина собиралась уйти в отставку из-за войны в Украине.
— Глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу со студентами и преподавателями и студентами МГИМО. На ней он сделал несколько важных заявлений о событиях в Украине, вот главные из них (цитаты по РИА Новости):
- Россия потребует у Украины отменить законодательство, ограничивающее использование русского языка;
- Переговоры с Киевом идут тяжело, потому что, по утверждениям Лаврова, украинская сторона, с одной стороны, "выразила понимание тех вещей, которые должны быть согласованы", а с другой – якобы "постоянно меняет свою позицию, отказывается от своих же предложений";
- Если НАТО направит своих миротворцев на Украину (такое предложение высказывала Польша – прим. ред.), это будет прямым столкновением вооруженных сил России и альянса;
- Россия не против того, что западные страны стремятся сыграть посредническую роль в урегулировании в Украине, но у Москвы "есть абсолютно четкие красные линии" и "разговорами уже не отделаться".
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