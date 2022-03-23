ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (28-й день) | Беженцами стали 1,5 миллиона украинских детей, Польша выслала 45 российских дипломатов

— "Россия должна понять, что она никогда не сможет победить в ядерной войне, — заявил генсек НАТО Столтенберг. — Россия должна прекратить эту опасную безответственную ядерную риторику". По его словам, НАТО не является частью конфликта, хотя и оказывает поддержку Украине.

— Число беженцев, уехавших из Украины за почти месяц войны, по данным ООН, выросло до 3,6 млн человек. Более 1,5 млн беженцев — дети, приводит данные Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

— Чубайс ушел с поста специального представителя президента РФ по вопросам устойчивого развития. СМИ сообщают, что он уехал из страны.

— Nestle уводит бренды KitKat и Nesquik из России.

— Власти Польши обвинили 45 российских дипломатов в шпионаже и объявили об их высылке из страны. Как пишет польский портал Onet со ссылкой на источники, деятельность неназванных российских дипломатов рассматривается как ”акт шпионажа в пользу иностранного государства”. Их высылают за ”деятельность, несовместимую со статусом дипломата”. В конце февраля — начале марта уже насколько восточноевропейских стран (Словакия, Болгария и страны Балтии), а также США выслали российских дипломатов по обвинению в шпионаже.

— В Киеве под обстрелом погибла журналистка The Insider Оксана Баулина, об этом сообщает само издание. Сообщается, что она снимала репортаж в Подольском районе по заданию редакции.

— Bloomberg написал, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина хотела подать в отставку сразу после начала войны в Украине. Позже Meduza сообщила: ЦБ опровергает, что руководитель Центробанка России Эльвира Набиуллина собиралась уйти в отставку из-за войны в Украине.

— Глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу со студентами и преподавателями и студентами МГИМО. На ней он сделал несколько важных заявлений о событиях в Украине, вот главные из них (цитаты по РИА Новости):