Путин поручил принимать оплату за газ от "недружественных" стран в рублях

Президент России Владимир Путин поручил перевести оплату российского природного газа "недружественными странами" в рубли. "Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты за наш природный газ, поставляемый в так называемые недружественные страны, на российские рубли. То есть отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют", — заявил Путин на совещании с членами правительства РФ в среду, 23 марта.

По его словам, заморозкой российских активов за рубежом Запад "перечеркнул доверие к этим валютам". "И Соединенные Штаты Америки, и ЕС объявили, в принципе, дефолт настоящий по своим обязательствам перед Россией. В этой связи поставлять наши товары в Европейский Союз, в США и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла", — пояснил глава Кремля.

Покупатели российского газа должны будут приобретать рубли на внутреннем валютном рынке России. Путин поручил Центробанку за одну неделю определить порядок таких операций. Он подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ по объемам, ценам и принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах.

Заморозка российских активов

Одной из санкционных мер, введенных против России за развязанную ею войну против Украины, стала заморозка российских золотовалютных резервов за рубежом. В итоге Москва потеряла доступ почти к половине своих резервов.

На фоне заморозки российских активов Путин разрешил российским гражданам, компаниям и самому государству выплачивать крупные долги кредиторам из "недружественных" стран в рублях. Международное рейтинговое агентство Fitch предупредило, что будет считать дефолтом выплаты России по еврооблигациям в рублях. В середине марта министерству финансов РФ удалось провести платеж по евробондам в валюте.

К числу "недружественных" стран Россия относит Австралию, Албанию, Андорру, Великобританию, страны ЕС, Исландию, Канада, Лихтенштейн, Микронезию, Монако, Новую Зеландию, Норвегию, Южную Корею, Сан-Марино, Северную Македонию, Сингапур, США, Украину, Черногорию, Швейцарию, Японию, а также остров Тайвань.