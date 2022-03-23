ЧМ по фигурному катанию: короткую программу в отсутствии россиянок выиграла японка
В среду во Франции стартовал чемпионат мира по фигурному катанию 2022. Первыми с короткими программами на лед вышли девушки. Представляющая Эстонию Нина Петрыкина набрала 60.24 балла и уверенно прошла в произвольную программу, заняв 17 место из 33 участниц.
Японская фигуристка Каори Сакамото (бронзовая призерка олимпийских игр в Пекине) выиграла короткую программу: за свой прокат Сакамото получила 80,32 балла, на пять баллов опередив ставшую второй бельгийку Луну Хендрикс. На третьей позиции – американка Мэрайя Белл.
Произвольные программы девушки покажут в пятницу, 25 марта, в 19:00.
Российские фигуристки отстранены от участия в чемпионате мира.
Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Монпелье, Франция. 23 марта
Женщины
Короткая программа
1. Каори Сакамото (Япония) — 80,32
2. Луна Хендрикс (Бельгия) — 75,00
3. Мэрайя Белл (США) — 72,55
4. Ю Ен (Южная Корея) — 72,08
5. Алиса Лью (США) — 71,91
6. Николь Шотт (Германия) — 67,77
7. Вакаба Хигучи (Япония) — 67,03
8. Карен Чен (США) — 66,16
9. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 65,52
10. Маделин Скиза (Канада) — 64,20
11. Хэ Ин Ли (Южная Корея) — 64,16
12. Мана Кавабе (Япония) — 63,68
13. Алексия Паганини (Швейцария) — 63,09
14. Анастасия Губанова (Грузия) — 62,59
15. Ольга Микутина (Австрия) — 62,14
16. Екатерина Куракова (Польша) — 61,92
17. Нина Петрыкина (Эстония) — 60,24
18. Линдсей ван Зандерт (Нидерланды) — 58,49...