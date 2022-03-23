Фигурное катание
23.03.2022, 18:52

ЧМ по фигурному катанию: короткую программу в отсутствии россиянок выиграла японка

 
Петрыкина прошла в произвольную!
ФОТО: AFP / Scanpix

В среду во Франции стартовал чемпионат мира по фигурному катанию 2022. Первыми с короткими программами на лед вышли девушки. Представляющая Эстонию Нина Петрыкина набрала 60.24 балла и уверенно прошла в произвольную программу, заняв 17 место из 33 участниц.

Японская фигуристка Каори Сакамото (бронзовая призерка олимпийских игр в Пекине) выиграла короткую программу: за свой прокат Сакамото получила 80,32 балла, на пять баллов опередив ставшую второй бельгийку Луну Хендрикс. На третьей позиции – американка Мэрайя Белл.

Произвольные программы девушки покажут в пятницу, 25 марта, в 19:00.

Российские фигуристки отстранены от участия в чемпионате мира.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2022. Монпелье, Франция. 23 марта

Женщины

Короткая программа

1. Каори Сакамото (Япония) — 80,32

2. Луна Хендрикс (Бельгия) — 75,00

3. Мэрайя Белл (США) — 72,55

4. Ю Ен (Южная Корея) — 72,08

5. Алиса Лью (США) — 71,91

6. Николь Шотт (Германия) — 67,77

7. Вакаба Хигучи (Япония) — 67,03

8. Карен Чен (США) — 66,16

9. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 65,52

10. Маделин Скиза (Канада) — 64,20

11. Хэ Ин Ли (Южная Корея) — 64,16

12. Мана Кавабе (Япония) — 63,68

13. Алексия Паганини (Швейцария) — 63,09

14. Анастасия Губанова (Грузия) — 62,59

15. Ольга Микутина (Австрия) — 62,14

16. Екатерина Куракова (Польша) — 61,92

17. Нина Петрыкина (Эстония) — 60,24

18. Линдсей ван Зандерт (Нидерланды) — 58,49...

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