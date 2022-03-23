ЧМ по фигурному катанию: короткую программу в отсутствии россиянок выиграла японка

В среду во Франции стартовал чемпионат мира по фигурному катанию 2022. Первыми с короткими программами на лед вышли девушки. Представляющая Эстонию Нина Петрыкина набрала 60.24 балла и уверенно прошла в произвольную программу, заняв 17 место из 33 участниц.