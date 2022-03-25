Карьера, в которую можно влюбиться

За фасадом Swissôtel — трудолюбивые и открытые люди, которые уверены, что многообразие придает силы на пути к совершенству. И сейчас каждый, кому интересен гостиничный бизнес, может начать новую карьеру в Swissôtel. Карьеру, которая не знает границ и помогает воплощать мечты. Директор по персоналу Swissôtel Елена Бударина дает нам возможность заглянуть во внутренний мир гостиницы Swissôtel Tallinn.

”В Таллинн возвращаются туристы, становится все больше бизнес-клиентов, организуются мероприятия. Жизнь в Swissôtel идет полным ходом. Это означает, что нам нужны талантливые люди, вместе с которыми мы сможем предложить нашим постоянным и новым клиентам то качество обслуживания, ради которого к нам и приезжают. Молодежь найдет у нас прекрасные возможности для начала трудового пути, а люди в самом расцвете трудоспособного возраста — возможности для нового витка своей карьеры. Поскольку мы международное предприятие, у нас можно взлететь очень высоко”, — говорит Елена Бударина.

Открывшийся в 2007 году в Таллинне Swissôtel принадлежит международной группе Accor Hotels, которая является крупнейшей мировой гостиничной сетью. Отели бренда Swissôtel отличаются от других высокими швейцарскими стандартами качества и сердечным гостеприимством. Это отражается и в работе коллектива Swissôtel. Сотрудники называют себя Heartist — это комбинация слов ”сердце” и ”художник”, что означает всегда сердечный и творческий подход к любому делу. ”Все, что мы делаем, идет от сердца или проходит через наше сердце. Мы доброжелательны, внимательны и свободны. Для нас важно, чтобы здесь, среди нас каждый чувствовал себя хорошо”, — говорит Бударина.

Неограниченные карьерные возможности

Сейчас в таллиннском отеле работает чуть больше ста человек, и с оптимизмом глядя в будущее, Елена Бударина ждет в команду отеля тех, кто не боится вызовов, кому нравится общаться c гостями и работать в многонациональном коллективе.