Карьера, в которую можно влюбиться
За фасадом Swissôtel — трудолюбивые и открытые люди, которые уверены, что многообразие придает силы на пути к совершенству. И сейчас каждый, кому интересен гостиничный бизнес, может начать новую карьеру в Swissôtel. Карьеру, которая не знает границ и помогает воплощать мечты. Директор по персоналу Swissôtel Елена Бударина дает нам возможность заглянуть во внутренний мир гостиницы Swissôtel Tallinn.
”В Таллинн возвращаются туристы, становится все больше бизнес-клиентов, организуются мероприятия. Жизнь в Swissôtel идет полным ходом. Это означает, что нам нужны талантливые люди, вместе с которыми мы сможем предложить нашим постоянным и новым клиентам то качество обслуживания, ради которого к нам и приезжают. Молодежь найдет у нас прекрасные возможности для начала трудового пути, а люди в самом расцвете трудоспособного возраста — возможности для нового витка своей карьеры. Поскольку мы международное предприятие, у нас можно взлететь очень высоко”, — говорит Елена Бударина.
Открывшийся в 2007 году в Таллинне Swissôtel принадлежит международной группе Accor Hotels, которая является крупнейшей мировой гостиничной сетью. Отели бренда Swissôtel отличаются от других высокими швейцарскими стандартами качества и сердечным гостеприимством. Это отражается и в работе коллектива Swissôtel. Сотрудники называют себя Heartist — это комбинация слов ”сердце” и ”художник”, что означает всегда сердечный и творческий подход к любому делу. ”Все, что мы делаем, идет от сердца или проходит через наше сердце. Мы доброжелательны, внимательны и свободны. Для нас важно, чтобы здесь, среди нас каждый чувствовал себя хорошо”, — говорит Бударина.
Неограниченные карьерные возможности
Сейчас в таллиннском отеле работает чуть больше ста человек, и с оптимизмом глядя в будущее, Елена Бударина ждет в команду отеля тех, кто не боится вызовов, кому нравится общаться c гостями и работать в многонациональном коллективе.
Анника Кууск работает в Swissôtel семь лет и является одним из лучших примеров того, как благодаря упорному труду и амбициям можно очень многого достичь. Карьера Анники началась с должности администратора на ресепшен, через год она стала руководителем по обслуживанию и затем руководителем отдела приема и регистрации гостей. А еще через пять лет Анника поднялась до ответственной должности директора службы приема и размещения.
”В моей работе больше всего мне нравится общаться с различными делегациями, готовиться к их приему и обеспечивать безопасность на высочайшем уровне. А в нашем коллективе мне нравится то, что у нас очень разносторонняя команда — люди разных национальностей, вместе с которыми прекрасно работать”, — отмечает Анника.
На пару лет меньше в Swissôtel работает повар Дмитрий Гимп, который за это время вырос из помощника на кухне до правой руки шеф-повара ресторана Horisont — су-шефа. ”Я и мои коллеги очень увлечены своей работой. Создание блюд на кухне ресторана — это не обычный процесс приготовления еды, это вдохновение, трудолюбие и постоянное развитие. Именно развитие — и как человека, и как повара — это то, что мотивирует меня каждый день. А также моменты, когда мы получаем позитивные отзывы от гостей. Это просто потрясающие моменты!” — говорит су-шеф Дмитрий.
Развивайтесь, учитесь и наслаждайтесь в Swissôtel
Карьерные возможности и заботливые коллеги — это лишь часть причин, почему стоит сделать выбор в пользу работы в Swissôtel. Помимо конкурентоспособной зарплаты работникам предлагается еще целый ряд дополнительных преимуществ. Например, каждый сотрудник может пройти обучение в Accor Academy, которая сосредоточена на повышении профессионализма в сфере гостеприимства. Помимо возможностей для обучения для всех работников Swissôtel действует программа Heartist, которая позволяет им пользоваться скидками во всех отелях Accor по всему миру.
”Нельзя не упомянуть прекрасный вид, который открывается из окон самого высокого здания. Это ежедневная часть нашей работы, и это дает как вдохновение, так и возможность передохнуть”, — говорит Елена Бударина.
Поскольку отель большой и предлагаемых услуг много, есть потребность в работниках очень разных профессий. От поваров, барменов и администраторов до горничных и посудомойщиков. И все заинтересованные могут начать новую карьеру.
”Всех, кто интересуется работой в отеле, приглашаю посетить наш карьерный сайт, где можно ознакомиться с вакансиями. Если среди предложений вы не сможете сразу найти подходящее, то можете подписаться на нашу новостную рассылку, чтобы первыми быть в курсе свежих предложений о работе. Добро пожаловать к нам в команду!” — говорит директор по персоналу Swissôtel Елена Бударина.
Подробности: jobs.swissotel.ee