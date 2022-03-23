СМИ: Анатолий Чубайс покинул пост спецпредставителя президента и уехал из России

По их словам, Чубайс уехал из России. Он объяснил свои действия несогласием с войной в Украине, пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что Чубайс стал самым высокопоставленным чиновником, порвавшим связи с Кремлем после вторжения в Украину.

Антолий Чубайс был назначен спецпредставителем президента России в декабре 2020 года. До этого он девять лет возглавлял госкорпорацию ”Роснано”. После начала войны он публично не делал однозначных антивоенных заявлений.

Игорь Чубайс, брат реформатора, до сих пор ассоциирующегося у россиян с трудностями 90-х, в интервью РБК сказал: "Не могу сказать, не в курсе". Игорь Чубайс известен тем, что не разделяет многие взгляды своего брата.

В прошедшие выходные Чубайс намекал на свое отношение к происходящим событиям, отметил The Bell.