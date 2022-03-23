Мэр Нарва-Йыэсуу: если не будет построен мол — это вызов национальной безопасности и крест на инвестиционных проектах
Еще один шаг к строительству мола в устье реки Нарова сделало руководство Нарва-Йыэсуу на встрече с министром государственного управления Яаком Аабом 22 марта.
Сначала министру рассказали о ходе реализации проекта. Его разработкой занимаются в Нарва-Йыэсуу уже с 2015 года. В настоящее время все подготовительные работы выполнены, составлен рабочий проект.
Мол решили сделать не только защитой от неблагоприятного воздействия реки, но и местом для прогулок, которое будет радовать местных жителей и гостей города. Предполагается, что мол станет продолжением променада и украсит своим видом пляж.
Городу для его строительства требуется финансирование. Это примерно 7 миллионов евро, при этом город может выделить только один миллион. Поэтому мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин обратился к министру и благодаря ходатайству рассчитывает получить необходимую финансовую поддержку со стороны государства и со стороны европейских фондов.
”Через 5-7 лет, если не будет построен мол и не прекратится дальнейшее заиливание реки, — рассказал Максим Ильин, — вход в нее станет возможен только со стороны России. Это вызов национальной безопасности”. Кроме того, он отметил, что в связи с текущей ситуацией хочется быть уверенными в надежности границ с соседом Эстонии — Россией.
После встречи в городской управе министру показали старый пирс, который строили в конце 80-х и не достроили. А также рассказали детали проектирования и возможности для роста региона.
У Нарва-Йыэсуу уже есть проблема использования порта, потому что средняя глубина Наровы в районе устья — не более полутора метров. Даже некоторые яхты не могут пройти, а это большой крест на развитии коридора реки от Нарвы до Нарва-Йыэсуу. По этой причине не двигаются несколько больших инвестиционных проектов. Углубление реки, которое будут делать при строительстве мола, сможет решить эту проблему.
”Развитие речного коридора — это уйма возможностей, которые мы не можем реализовывать, — сказал мэр Нарва-Йыэсуу, — промышленное рыболовство, дополнительные рабочие места, строительство туристических объектов, яхтенный спорт”.
Кроме того, мол станет еще и защитой пляжа: не будет вымываться песок. Это позитивно скажется на развитии внутреннего туризма, не только водного.
Летом в устье реки часто погибают купающиеся там люди, потому что попадают в подводные воронки. Они образуются из-за того, что волна реки и волна моря сталкиваются. Новый мол позволит удерживать волну, а значит, создаст более безопасные условия для купания в реке. Если завихрения и будут создаваться, то намного дальше от берега, там, где люди уже не купаются.
Яак Ааб поддерживает идею мэрии Нарва-Йыэсуу. ”Будем искать возможность финансирования и совместно с другими министерствами, в том числе я планирую обсудить вопрос с министром окружающей среды, с министром внутренних дел, — заявил министр по итогам встречи. — Будем представлять дополнительные ходатайства. Считаю, что это приоритетный проект, и с этим согласились представители самоуправления в Ида-Вирумаа. Я постараюсь”.
К концу года, надеется Максим Ильин, будет решена часть финансовых вопросов благодаря европейским фондам поддержки. А в дальнейшем — благодаря финансированию государством. И если к середине следующего года необходимая сумма у города будет, то еще год на строительство — и можно будет с радостью гулять по красивому молу и радоваться, что Ида-Вирумаа развивается.