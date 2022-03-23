Конец путинской стабильности. Что происходит с российской экономикой

"Сейчас мы видим, что экономика в ступоре. Мы в такой ситуации, чем-то похожей на начало пандемии, когда произошло нарушение внешнеторговых отношений, нарушение определенных логистических цепочек, и у нас есть огромная неопределенность относительно развития ситуации", — так описывает происходящее главный экономист "Ренессанс Капитала" Софья Донец.

Русская служба Би-би-си собрала главные вопросы про бушующий в России кризис и основные прогнозы о том, как он будет развиваться.

Закрытые магазины и рестораны международных брендов — это не только символ кризиса и удар по потреблению. Эффект может оказаться намного глубже: могут быть разорваны цепочки поставок, пострадают российские компании, работавшие с западными, а экономика потеряет тысячи рабочих мест.

Люди в последние недели скупали технику, товары для ремонта, мебель и одежду в магазинах, которые заявили об уходе из России или приостановке работы. Очереди были замечены, например, в Ikea или Uniqlo, а также у банкоматов — россияне лихорадочно пытались снять со счетов оставшуюся валюту.

Уже сейчас в Москве можно невооруженным взглядом увидеть экономические последствия войны и санкций: магазины мировых брендов в торговых центрах закрыты, пока временно. Не работают и рестораны "Макдональдс" — первый ресторан сети открылся в Москве в 1990 году и стал символом начавшихся в стране реформ. В 2022 году компания приостановила работу в стране, а за день до закрытия в рестораны в разных городах выстраивались очереди.

Кризис будет сильнее, чем в 1998-1999 годах, но падение будет не таким резким, как в 1992 году, уверен экономист.

В ближайшие месяцы, по его мнению, Россию ждет нелегкий период: будет расти безработица и инфляция, от чего в первую очередь пострадает бедное население. Возможно, правительство решится на введение продуктовых карточек.

"Ближайшие годы правления Путина будут сильно напоминать худшие годы правления Ельцина", — пишет Бранко Миланович, бывший ведущий экономист Всемирного банка. Он выпустил два прогноза о краткосрочных и долгосрочных последствиях нынешнего кризиса.

Вторжение России в Украину спровоцировало один из тяжелейших кризисов в современной экономике страны. Этот кризис пока только начинается, пишет Русская служба Би-би-си .

По ее словам, пока прогнозы делать сложно, так как неясно, будет ли какая-то разморозка внешнеполитических отношений или они сохранятся в нынешнем виде.

Для Донец ясно одно: рецессия, то есть сокращение экономики, в этом году неизбежна.

"Пока мы ее осторожно оцениваем в широком диапазоне от 6 до 10% спада в этом году, при этом понимая, что есть возможности получить и позитивный, и негативный сюрприз к этому диапазону в зависимости от геополитической ситуации", — объясняет она.

По словам Донец, спад будет похож одновременно на кризис 1998-го и 2014-2015 годов. "К сожалению, взяв от обоих худшее", — добавляет она. Рецессия может оказаться такой же глубокой, как в 1998 году, а восстановление после нее таким же медленным, как после кризиса 2014-2015 годов.

Примерно такие же прогнозы делают и другие экономисты, каждый раз оговариваясь, что ситуация нестабильна, а прогнозы могут быть пересмотрены. В британской аналитической компании Capital Economics прогнозировали после введения эмбарго на поставки энергоресурсов в США и Великобританию, что российская экономика упадет на 12%. Но отмечают, что падение может быть намного сильнее.

Банк Barclays считает, что в этом году экономика России сократится на 12,5%, а в следующем — на 3,5%. В банке считают, что санкции, введенные против России, сохранятся надолго. Goldman Sachs ожидает спада в 10%, пишет Блумберг.

Издание Frank Media писало, что за месяц до начала военных действий представители российских госбанков и Центрального банка оценивали последствия жестких санкций для российской экономики. Эти оценки были представлены правительству и президенту Владимиру Путину. Однако тогда в качестве самого жесткого сценария рассматривались не военные действия, а признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик". Банкиры описывали кризис так: падение ВВП более чем на 10%, рост курсов валют до 150-200 рублей, а также резкий рост инфляции и снижение доходов населения.